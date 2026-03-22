Mozivásznon Hobo vallomása

„Valid, direkt és őszinte” – így jellemezte Földes Lászlót, azaz Hobót a forgatás során szerzett tapasztalatai alapján a film producere, Csáky Attila a Család-barát című műsor vendégeként. Mint mondta, a másfél éven át készült road movie nem életrajzi időrendiséget követ, hanem a jelenből indítva mutatja meg az alkotót: koncerteken, előadásokon, próbákon, vidéken és a fővárosban, de még a határon túli fellépéseken is.

Moziban a Hobo-film Fotó: MTVA

A nézők így nemcsak a legendás előadót, hanem az alkotó embert is közelről ismerhetik meg,

miközben a film Hobo új estjeinek megszületését is nyomon követi, amelynek célja az autentikus blues-zene magyar nyelvű továbbéltetése – közölte az MTVA.

Az alkotást a februári díszbemutatót követően a Dunán is láthatták a nézők, valamint a Médiaklikk felületén is elérhető volt. Csáky Attila elárulta, a nagy érdeklődés, a közönség részéről érkező igény miatt március 23-án ismét útra kelhetnek Hobóval: az Uránia Nemzeti Filmszínházban közönségtalálkozóval egybekötött vetítésre várják az érdeklődőket. A producer elmondta: bár további vetítéseket is terveznek a jövőben, egyelőre a március 23-i esemény a biztos.

Az Urániában a bemutató után a közönség személyesen is találkozhat Hobóval, valamint az alkotókkal,

a rendezővel, Szederkényi Olgával, valamint Csáky Attilával. A beszélgetés során kulisszatitkok is kiderülnek majd a forgatásról, és arról is, hogyan született meg ez az őszinte, személyes hangvételű film, az Úton lenni boldogság.