Nagy meglepetésre készül Bogányi Gergely és a MÁV Szimfonikusok

A magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb zongoraművésze, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Bogányi Gergely ismét egy grandiózis vállalkozással lép a közönség elé. Az április végi, Olasz Kultúrintézetben tartandó hangverseny programja a romantika mélységeitől a kortárs magyar spirituális zenéig ível, izgalmas párbeszédet teremtve a múlt és a jelen között.

A koncert műsorának első felében Johannes Brahms monumentális d-moll zongoraversenye (op. 15) hangzik el,

amely a romantikus repertoár egyik legmélyebb és legszenvedélyesebb alkotása. A mű egyszerre drámai és lírai, a zongora és a zenekar párbeszéde nem virtuóz csillogásra, hanem belső küzdelmek és érzelmi vívódások kifejezésére épül. Brahms fiatalon írta a darabot, de már megmutatkozott érett, filozofikus hangja és rendkívüli formaérzéke.

Az est második felében egy kortárs magyar alkotás, Bogányi Gergely Szent Filoména legendája című műve szólal meg, amelynek lemezfelvétele is lesz a koncert.

A hét tételből álló kompozíció egy megrendítő történetet dolgoz fel: a korfui királylányból lett vértanú, Szent Filoména életét – közölték a szervezők. A darab az idilli gyermekkortól a megpróbáltatásokon át a vértanúságig követi végig a történetet, zenei jelenetek sorozataként. Mint kiemelték, Szent Filoména legendája ma is erőteljes üzenetet hordoz: a hit, az igazság és a megalkuvás nélküli kitartás példáját.

A III–IV. század fordulóján élt fiatal lány a legenda szerint inkább vállalta a halált, mint hogy lemondjon meggyőződéséről (13 évesen nemet mondott arra, hogy a császár felesége legyen). Története a XIX. század elején, a római katakombák feltárásakor került újra napvilágra, azóta alakja sokak számára a rendíthetetlen hit és a tiszta erő szimbólumává vált.