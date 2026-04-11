Millie Bobby Brown ezt nem vállalta be

A Deadline írta meg, hogy a Kerri Strug olimpiai tornászbajnokról készülő Perfectből végül nem lesz semmi, ennek elsődleges oka pedig az, hogy a főszerepre kiválasztott Millie Bobby Brown kilépett a projektből.

Millie Bobby Brown visszalépett

A lap értesülései szerint Brown nem tudott dűlőre jutni a producerekkel a koncepciót, a sztorit vagy a karaktert illetően. A forgatás idén nyáron indult volna, de Brownnal terveztek, állítólag nem is gondolkodnak másban, nem keresnek új színészt a főszerepre.

Az amerikai olimpikon az 1996-os atlanti nyári olimpián írt történelmet, amelyen elnyerte az aranyérmet egy olyan ugrással, amit sérült bokával hajtott végre. A legdrámaibb pillanat nem is ez volt, hanem az, amikor edzője, Károlyi Béla a karjaiban vitte le Strugot a szőnyegről, majd fel a dobogóra. Ezt több felvétel is megörökítette, a képek bejárták a világot. A filmre kívánkozó történet azonban úgy tűnik, még várat magára.