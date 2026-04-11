Millie Bobby Brown ezt nem vállalta be

A Stranger Things sztárja kihátrált a Netflix sportdrámájából, mely az olimpiai bajnok tornász Kerri Strugról készült volna. Millie Bobby Brown állítólag nem tudott dűlőre jutni a producerekkel – írja a Deadline.

2026. 04. 11. 16:24
Millie Bobby Brown Fotó: Getty Images
A Deadline írta meg, hogy a Kerri Strug olimpiai tornászbajnokról készülő Perfectből végül nem lesz semmi, ennek elsődleges oka pedig az, hogy a főszerepre kiválasztott Millie Bobby Brown kilépett a projektből. 

Millie Bobby Brown ezt nem vállalta be
Millie Bobby Brown Kerri Strug olimpikont alakította volna a Netflix új filmjében (Fotó: The Guardian)

Millie Bobby Brown visszalépett

A lap értesülései szerint Brown nem tudott dűlőre jutni a producerekkel a koncepciót, a sztorit vagy a karaktert illetően. A forgatás idén nyáron indult volna, de Brownnal terveztek, állítólag nem is gondolkodnak másban, nem keresnek új színészt a főszerepre.

Az amerikai olimpikon az 1996-os atlanti nyári olimpián írt történelmet, amelyen elnyerte az aranyérmet egy olyan ugrással, amit sérült bokával hajtott végre. A legdrámaibb pillanat nem is ez volt, hanem az, amikor edzője, Károlyi Béla a karjaiban vitte le Strugot a szőnyegről, majd fel a dobogóra. Ezt több felvétel is megörökítette, a képek bejárták a világot. A filmre kívánkozó történet azonban úgy tűnik, még várat magára.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu