Váratlanul elhunyt Patrick Muldoon, a Csillagközi invázió sztárja

William Patrick Muldoon 1968. szeptember 27-én született a kaliforniai San Pedróban, ír és horvát felmenőkkel rendelkező családban. Mielőtt a szórakoztatóipar felé fordult volna, kiemelkedő sportolói karriert futott be a Dél-kaliforniai Egyetemen (USC), ahol az USC Trojans amerikaifutball-csapatának meghatározó tagja volt. Diplomáját is ebben az intézményben szerezte, sportolói múltja pedig egész későbbi életét meghatározta.

Patrick Muldoon Zander Barcalow pilóta szerepében

A színész az 1990-es évek elején vált ismertté, amikor 1992-ben megkapta Austin Reed szerepét az Ármány és szenvedély (Days of Our Lives) című sorozatban. Alakításáért megkapta a legjobb újoncnak járó Soap Opera Digest-díjat, és bár 1995-ben távozott a produkcióból, évtizedekkel később, 2011-ben a rajongók nagy örömére visszatért a szériába. Televíziós sikereit a Melrose Place című kultikus sorozatban folytatta, ahol Richard Hart karakterét formálta meg, ezzel végleg beírva magát a korszak legnépszerűbb sorozatszínészei közé.

Nemzetközi filmes áttörését 1997-ben Paul Verhoeven Csillagközi invázió (Starship Troopers) című sci-fije hozta meg számára. Zander Barcalow pilóta szerepében olyan színészek mellett játszott, mint Casper Van Dien és Denise Richards, a film pedig az évek során kultikus státuszba emelkedett.

Színészi munkája mellett Muldoon a zenei életben is aktív volt, a The Sleeping Masses nevű rockbanda frontembereként és gitárosaként is bizonyította tehetségét. Az utóbbi években producerként is tevékenykedett, közreműködött például a 2022-ben megjelent Marlowe című film munkálataiban is.

A híradások szerint Patrick Muldoon 2026. április 19-én, váratlanul hunyt el. Bár a pontos körülményekről a család nem adott ki részletes közleményt, egyes források hirtelen bekövetkezett szívrohamról írnak. Halála mély űrt hagyott maga után, családja mellett a szakmabeliek és a rajongók tízezrei gyászolják a művészt, aki a kilencvenes évek televíziózásának egyik meghatározó arca volt.