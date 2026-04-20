Váratlanul elhunyt Patrick Muldoon, a Csillagközi invázió sztárja

57 éves korában, 2026. április 19-én váratlanul elhunyt Patrick Muldoon amerikai színész, zenész és producer. A hírt több nemzetközi és hazai forrás is megerősítette.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 11:52
William Patrick Muldoon 1968. szeptember 27-én született a kaliforniai San Pedróban, ír és horvát felmenőkkel rendelkező családban. Mielőtt a szórakoztatóipar felé fordult volna, kiemelkedő sportolói karriert futott be a Dél-kaliforniai Egyetemen (USC), ahol az USC Trojans amerikaifutball-csapatának meghatározó tagja volt. Diplomáját is ebben az intézményben szerezte, sportolói múltja pedig egész későbbi életét meghatározta.

Patrick Muldoon Zander Barcalow pilóta szerepében

A színész az 1990-es évek elején vált ismertté, amikor 1992-ben megkapta Austin Reed szerepét az Ármány és szenvedély (Days of Our Lives) című sorozatban. Alakításáért megkapta a legjobb újoncnak járó Soap Opera Digest-díjat, és bár 1995-ben távozott a produkcióból, évtizedekkel később, 2011-ben a rajongók nagy örömére visszatért a szériába. Televíziós sikereit a Melrose Place című kultikus sorozatban folytatta, ahol Richard Hart karakterét formálta meg, ezzel végleg beírva magát a korszak legnépszerűbb sorozatszínészei közé.

Nemzetközi filmes áttörését 1997-ben Paul Verhoeven Csillagközi invázió (Starship Troopers) című sci-fije hozta meg számára. Zander Barcalow pilóta szerepében olyan színészek mellett játszott, mint Casper Van Dien és Denise Richards, a film pedig az évek során kultikus státuszba emelkedett. 

Színészi munkája mellett Muldoon a zenei életben is aktív volt, a The Sleeping Masses nevű rockbanda frontembereként és gitárosaként is bizonyította tehetségét. Az utóbbi években producerként is tevékenykedett, közreműködött például a 2022-ben megjelent Marlowe című film munkálataiban is.

A híradások szerint Patrick Muldoon 2026. április 19-én, váratlanul hunyt el. Bár a pontos körülményekről a család nem adott ki részletes közleményt, egyes források hirtelen bekövetkezett szívrohamról írnak. Halála mély űrt hagyott maga után, családja mellett a szakmabeliek és a rajongók tízezrei gyászolják a művészt, aki a kilencvenes évek televíziózásának egyik meghatározó arca volt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
