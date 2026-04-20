Hiszek Magyarország feltámadásában! – 111 éve született Szeleczky Zita

Diplomáját 1937-ben szerezte meg a Színművészeti Akadémián, ám már ezt megelőzően, 1936-tól a Nemzeti Színház ösztöndíjasa, majd rendes tagja lett egészen 1941-ig. Tehetségét korán elismerték, hiszen 1939-ben elnyerte a Farkas–Ratkó-díjat. Magánéletében is fontos mérföldkőhöz érkezett 1940. június 8-án, amikor házasságot kötött a nála három évvel idősebb Haltenberger Gyula gépészmérnökkel.

Színházi karrierje során több neves intézményben is megfordult: 1942 és 1943 között a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött, 1944 elején a Madách Színházban vendégszerepelt, majd ugyanezen év őszén ismét a Nemzeti Színház tagja lett.

Szeleczky Zita mindig hitet, vigaszt és reményt nyújtott

1945-ben elhagyta az országot, a népbíróság távollétében elítélte háborús magatartása miatt, egyebek közt azért, mert 1944 novemberében egy ún. „Hungarista Est” keretében elszavalta a Föl a szent háborúra! című, az orosz támadás elleni védekezésre buzdító Petőfi-verset, amit a Magyar Rádió is közvetített.

Előbb Ausztriában és Olaszországban élt, majd 1948. június 5-én érkezett Buenos Airesbe, ahol később megalapította az Argentínai Magyar Nemzeti Színházat. Szeleczky Zita irodalmi műsoraival, verses, zenés összeállításaival később rendszeresen szerepelt az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában az ottani magyar közösségek összejövetelein, rádió- és tévéműsorokban is.

Az 1956-os forradalom leverése után rádiószózatot intézett a világ asszonyaihoz.

Édesanyjuk halála után nővérével Los Angelesbe költöztek. Ott már a saját stúdiójában készített hangfelvételeket, népszerűsítette a magyar irodalmat, verset mondott, énekelt, mesekazettákat készített a gyerekeknek.