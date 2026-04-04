A húsvéti rítusokban szereplő tojás és az ajándékozás a feltámadás örömhírét közvetíti lélektől lélekig

Jókainé Gombosi Beatrix munkájának egyik legnagyobb erénye, hogy nem csupán elméleti megközelítést alkalmaz, hanem terepmunkára és személyes gyűjtésekre alapozza vizsgálódását. Moldvai kutatásai során közvetlen kapcsolatba került azokkal a közösségekkel, ahol a tojásírás ma is élő hagyomány. E tapasztalatok nyomán a könyv hiteles dokumentuma egy olyan tudásnak, amely generációról generációra, elsősorban női ágakon öröklődik. A szerző maga is a népművészet aktív művelője: népi iparművészként és a Népművészet Ifjú Mestereként nem csupán kutatója, hanem gyakorlója is annak a hagyománynak, amelyet könyvében bemutat. Ez a kettős szerep – az alkotó és az elemző egyidejű jelenléte – különös hitelt ad a munkának.

Jókainé Gombosi Beatrix moldvai kutatásai során közvetlen kapcsolatba került azokkal a közösségekkel, ahol a tojásírás ma is élő hagyomány

A hímes tojás szimbólum

A kötet alapvetése, hogy a hímes tojás nem pusztán dekoratív elem, hanem mély jelentéstartalommal bíró szimbólum. A pogány eredetű és a keresztény értelmezési rétegek egymásra épülését tárja fel érzékletesen.

– A tojásban rejlő életerő a kereszténységben a kerekségénél fogva a tökéletesség jelképe, piros színe elsődlegesen Krisztus kiontott vérére emlékeztet. A viasszal írt minták a természet teremtőerejének hírnökei, miközben a tojás ajándékozása hidat képez élők és holtak, e világ és túlvilág között. A húsvéti tojás eucharisztikus jelképként az ételszentelmények között is megjelenik, rituális elfogyasztása pedig az ünnep teljességét hordozza

– fogalmazott.

A könyv címéről így vallott: a különböző húsvéti rítusokban szerepet játszó tojás, valamint az ajándékozás – a kórindáló gyermekeknek, a keresztgyermekeknek, az „istennébe” adott tojások – mind a feltámadás örömhírét közvetítik lélektől lélekig. A moldvai csángó magyar hagyományokra nem véletlenül esett a választása. –

Olyan archaikus kultúrát őriznek, amelyben az istenközpontú gondolkodás és a természetközeliség határozza meg létüket – hangsúlyozta. A generációkon át öröklődő hagyományaikat és rítusaikat a legidősebb korosztály még ma is vallja, míveli.

A globalizáció hatása, az asszimiláció és a migráció leginkább a fiatal generációt érinti, ezért különösen fontos a hagyományok tudatos átörökítése. – A moldvai hagyományok egyik különleges eleme a tojások rituális átalakulása: húsvétra veresítik a tojásokat, majd fehérhéten megírják viasszal és kifehérítik, azaz lemaratják borcskeserűvel – magyarázta, hozzátéve: a veres szín Krisztus vérére utal, míg a kifehérítés a megtisztulás jele. Az így készült tojásokkal fehérvasárnap, a mátkázóvasárnapon örök barátságot fogadtak a fiatalok.