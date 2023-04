A tojásírás lelki felkészülés az ünnepre

Jókainé Gombosi Beatrix Tahitótfaluban él, közel két évtizede vesz részt a népművészeti mozgalom életében. Etnográfus és művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, akinek a népművészet iránti elköteleződését erősítette a gyakorlati kézművesség. Rabul ejtette a díszítőmotívumok gazdagsága, az archaikus szimbólumok mélysége. Az alkotás és kutatás egysége jelenti számára a teljességet, amelyhez sürgető belső igényként társult a tudás átadásának vágya is. Megkapta a népi iparművész és a Népművészet Ifjú Mestere címet. Külső munkatársként a Hagyományok Háza szakoktatója, de a múlt héten a Népi kézműves alkotóházak és műhelygalériák országos hete keretében több településen is tartott tojásírás-foglalkozást.

A tojás írását is tanítja a népi iparművész. Fotó: Csíkszentmihályi Márton

Gyimes a tojásírás bölcsője

– Ács Szilvia népi iparművész révén ismertem meg a tojásírást – kezdte történetét Jókainé Gombosi Beatrix. – Húszévesen, néprajz szakos hallgatóként jutottam el Erdélybe, a Gyimesekbe. A néprajzi gyűjtőutamon motívumokat gyűjtöttem, közben a népi vallásosság és a húsvéti ünnepről való gondolkodás is lenyűgözött, csakúgy, mint az, ahogyan ezek az asszonyok a húsvétra készülnek. Gyimesről úgy szoktam beszélni, mint a tojásírás bölcsőjéről, talán itt ismerik az asszonyok a legtöbb mintát, mintaváltozatot. Nagypéntek náluk a tojásírásnak és az elcsendesülésnek az ideje. Ez a legszigorúbb böjti nap, dologtiltó napként is számontartják. Ilyenkor nem vendégeskednek, már nem végeznek házimunkákat, hanem mindenki a saját konyhájába elvonulva írja ezeket a mintákat. A tojásírás valójában lelki felkészülés az ünnepre – emelte ki a népi iparművész. Majd részletezte a minták kialakulását. Elmondta, hogy a legtöbb minta az osztókörök megrajzolásával kezdődik, ahogy a gyimesi asszonyok mondják: „Keresztet vetek a fődgyire!”– Azonban van egy minta, ami ettől eltér, és a gyimesi asszonyok sokszor ezzel kezdik a tojásírást, ennek vétett út vagy veszett út az elnevezése – mutatott rá Jókainé Gombosi Beatrix. – Már a minta neve is elgondolkodtató. Ez a minta alulról indul és spirálisan tekeredik fölfelé a tojáson, úgy, hogy nem lehet látni sem az elejét, sem a végét. Egy végtelenben folytatódó mintáról van szó, ami tulajdonképpen az egész életutat jelképezi. Rajzolása valójában egy meditáció, a befelé fordulás, a lelki önvizsgálat ideje, hisz a nagyböjt a bűnbánat időszaka. Ez a legnehezebb minta, és miután ezzel elkészültek, utána indulnak a tetszőleges motívumok a sokféle mintavariációból – tette hozzá. A motívumok neveiről elmondta, hogy egyfelől valamilyen állatra vagy állati részekre utalnak: például a báránylábas, fecskefarkas vagy kígyós motívumok. Említette a különböző növényeket ábrázoló minták elnevezéseit, mint a barkaágas vagy fenyőágas díszítés. Végül kiemelte a tojás kerekded formáját, ami maga a tökéletesség és a feltámadás szimbóluma, piros színe pedig Krisztus kiontott vérét jelzi.