Megjelent a Balaton különleges szerelmeskönyve

Balatonunk legnagyobb ismerőinek alapműveit rendezi egy csokorba a Szerelmünk, Balaton című gyűjteményes, díszkiadású kötet. A közel kilencszáz oldalas, számos régi fotót felvonultató mű nem egyszerű leírása legkedvesebb tavunknak, hanem egy átkelő, amely hidat képez a balatoni misztikum régmúltja és napjaink között.

Balázs D. Attila
2026. 05. 05. 5:00
Balatonlelle, 1943. Fotó: Fortepan / Orosz Heléna Forrás: Fortepan
Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye

Sziklay 1943-ban megjelent műve távolabb is merészkedik a parttól, úgy, ahogy Orbán Balázs is tette, aki a Székelyföld leírásakor kikacsintott Brassóba és Torockóra is. A szerző ráadásul úgy ír a tapolcai és a Hévízi-tóról, mint a Balaton kis testvéreiről.

A magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja, Kenessey Béla első, 1928-ban kiadott balatoni műve is helyet kapott a vaskos kötetben. Ez legfőképp azokat a tényezőket ismerteti, amelyek kihatással vannak a nagy tó vízállására, írója ugyanakkor külön kitér a sajtó fontosságára is, amelynek mindenkor „tárgyilagos, és szakszerű felvilágosítást” kell adnia a Balaton helyzetéről.

Széchenyi István Balatoni gőzhajózást előmozdító művével nagyot ugrunk az időben: 

a gróf épp 180 éve jelentette meg e röpiratát, 

amelyben számbavette a várható nehézségeket, s felhívta a figyelmet a kikötők szükségességére, valamint a hajózásnak az idegenforgalommal, a halászattal, a vízszabályozással, az iparosodással és a munkahelyteremtéssel való összefüggéseire. 

Ha idáig eljutunk a díszes kiadású kötet olvasásában, valósággal Balaton-tudósokká válhatunk. De az is biztos, hogy elfogultság nélkül már nem fogunk tudni soha ránézni egyedülálló adottságú nagy tavunkra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
