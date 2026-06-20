Harmadik gyermekét várja a világ legszebb embere, az Oscar és Golden Globe-díjas díva
Anne Hathaway, akit a People magazin nemrégiben a világ legszebb emberének választott, az internet nyilvánossága előtt jelentette be, hogy ismét anyai örömök elé néz. A negyvenhárom esztendős, Oscar-díjas színésznő egy szívmelengető videóban mutatta meg követőinek gömbölyödő pocakját, a gratulációk pedig azonnal elárasztották az oldalát.
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