anne hathawayszínésznővárandós

Harmadik gyermekét várja a világ legszebb embere, az Oscar és Golden Globe-díjas díva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Anne Hathaway, akit a People magazin nemrégiben a világ legszebb emberének választott, az internet nyilvánossága előtt jelentette be, hogy ismét anyai örömök elé néz. A negyvenhárom esztendős, Oscar-díjas színésznő egy szívmelengető videóban mutatta meg követőinek gömbölyödő pocakját, a gratulációk pedig azonnal elárasztották az oldalát.

Balázs D. Attila
2026. 06. 20. 12:18
Anne Hathaway
Anne Hathaway Forrás: TikTok annehathaway
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