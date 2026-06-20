Ezer éve őrzik, de egy új kötet felfedi Aba Sámuel sírjának titkait

Nem véletlen, hogy a Vér/vonal rövid idő alatt sikerlistás könyvvé vált, és már utánnyomást is megért. Az Arc/vonal pedig minden esélyt megkap arra, hogy folytassa ezt a sikertörténetet.

A kötet egyszerre szól a múlt megismeréséről, a nemzeti identitásról és arról, hogy történelmünk legizgalmasabb titkai talán még ma is arra várnak, hogy felfedezzük őket.

Azoknak, akik szeretik a történelmi rejtélyeket, a Dan Brown világát idéző thrillereket, ugyanakkor magyar történelmi környezetben keresnek hasonló élményt, az Arc/vonal izgalmas nyári olvasmány lehet – egy olyan kaland, amelynek lapjain a múlt és a jelen veszélyesen közel kerül egymáshoz.