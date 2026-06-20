Gyarmati-Paor ZoltánAba Sámuelregény

Ezer éve őrzik, de egy új kötet felfedi Aba Sámuel sírjának titkait

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A magyar történelem kevéssé ismert titkai, régészeti felfedezések, elveszett ereklyék és modern tudományos kutatások találkoznak Gyarmati-Paor Zoltán új regényében, az Arc/vonalban. A szerző nagy sikerű Vér/vonal című kötetének folytatása ismét Herczeg Roland hadtörténészt állítja a középpontba, aki ezúttal egy olyan ezeréves rejtély nyomába ered, amely akár a történelemről alkotott képünket is átformálhatja.Az Arc/vonal észrevétlenül fonja össze a történelmi tényeket és a fikciót.

Bényei Adrienn
2026. 06. 20. 6:27
Gyarmati-Paor Zoltán, a kötet szerzője. Forrás: A kötet szerzőjének archívuma
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Nem véletlen, hogy a Vér/vonal rövid idő alatt sikerlistás könyvvé vált, és már utánnyomást is megért. Az Arc/vonal pedig minden esélyt megkap arra, hogy folytassa ezt a sikertörténetet. 

A kötet egyszerre szól a múlt megismeréséről, a nemzeti identitásról és arról, hogy történelmünk legizgalmasabb titkai talán még ma is arra várnak, hogy felfedezzük őket.

 Azoknak, akik szeretik a történelmi rejtélyeket, a Dan Brown világát idéző thrillereket, ugyanakkor magyar történelmi környezetben keresnek hasonló élményt, az Arc/vonal izgalmas nyári olvasmány lehet – egy olyan kaland, amelynek lapjain a múlt és a jelen veszélyesen közel kerül egymáshoz.

 Gyarmati-Paor Zoltán jogász, filmrendező, operatőr, fotós és grafikus. Emellett fekete öves fegyveres harcművész, okleveles természetgyógyász és improvizatív jazz-zongorista. A „Vonal-ciklus” két kötete a szerző első két szépirodalmi műve, amelyeket több éves kutatómunka, valamint a hazai tudományos élet élvonalbeli képviselőivel való közös munka alapozott meg.

 

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