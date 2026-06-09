Ezt benézték: XIX. századiknak hittek egy XIV. századi festményt, több száz milliót érhet
Az olasz kulturális tárca tévedésből a XIX. századra datált egy XIV. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt – írta az Artribune olasz képzőművészeti folyóirat.
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