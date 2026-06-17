Összeáll a rockvilág legendás álomcsapata Budapesten: 19 évet vártunk rá

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A kilencvenes évek atmoszférikus rock- és metalszínterének egyik legnagyobb hatású remekműve, a Mandylion album a harmincadik évfordulóját ünnepli. Június 27-én a budapesti Barba Negra Red Stage-en egy rendkívüli jubileumi koncerten csendülnek fel az egyetemes rocktörténelem részévé vált számok, a The Gathering ráadásul ismét ikonikus régi énekesnőjével, Anneke van Giersbergennel áll színpadra, akinek mennyeien tökéletes hangja és karizmája egykor a világhírnévig repítette a formációt.

Balázs D. Attila
2026. 06. 17. 14:06
Anneke van Giersbergen és a The Gathering Fotó: GEMA PEREZ
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A zenekar ünnepe ugyanakkor a hazai szervezők számára is szimbolikus: a koncertet tető alá hozó Concerto Music idén szintén fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli. A jubileumok találkozása így nemcsak a zenekar és a közönség, hanem a magyar koncertszervezés történetének is egyedülálló pillanata lesz, ahol a gitárok René Rutten ígérete szerint „tizenegyesre felcsavart erősítőkkel”, teljes erőből dörrennek meg június 27-én, szombaton a Barba Negrában.

 

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