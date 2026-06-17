Összeáll a rockvilág legendás álomcsapata Budapesten: 19 évet vártunk rá



A zenekar ünnepe ugyanakkor a hazai szervezők számára is szimbolikus: a koncertet tető alá hozó Concerto Music idén szintén fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli. A jubileumok találkozása így nemcsak a zenekar és a közönség, hanem a magyar koncertszervezés történetének is egyedülálló pillanata lesz, ahol a gitárok René Rutten ígérete szerint „tizenegyesre felcsavart erősítőkkel”, teljes erőből dörrennek meg június 27-én, szombaton a Barba Negrában.