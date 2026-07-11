A dinnye ezer arca – egészen elképesztő dolgokat készítettek belőle régen

Dinnyelekvár, kompót és kandírozott dinnyehéj

Már egészen korán, a 17. században is megpróbálták eltenni ízét télire. A sárgadinnyét mézzel, sáfránnyal, borssal és gyömbérrel főzték össze, egyfajta dzsemnek. A fűszerezés hagyománya később is megmaradt: a 19. században citromos dinnyelekvár, vaníliával és rummal ízesített dinnyedzsem, valamint rumos kompót szerepelt a receptek között. Laborfalvi Róza pedig jégbe hűtött, tejszínnel és rummal kínált dinnyét szolgált fel Petőfi Sándornak.



A Hét szakácskönyve (1902) azt ajánlja, hogy a kemény húsú, apró görögdinnyét hámozzuk meg, magját szedjük ki, vágjuk fel kockára, majd ugyanannyi cukorral, mint amennyi a gyümölcs, két napig hagyjuk állni. Ezután öt órán át főzték vaníliával vagy gyömbérrel a dinnyét, míg áttetsző, különleges édesség nem lett belőle. Móra Ferencné 1928-as receptje nyomán a gyümölcsszeleteket rövid forrázás után fahéjjal és szegfűszeggel ízesített sűrű cukorszirupba tették, majd három napon át újra és újra felforralták.

Mire használták a dinnye magját?

A télire való tartósításnak más módját is ismerték. Zilahy Ágnes 1892-es szakácskönyve szerint az ép dinnyéket hamu közé, lezárt ládába rakták úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. Ezzel a módszerrel szerinte még a tél végén is élvezhető maradt a gyümölcs. A dinnyehéj sem került a szemétbe. A kandírozott változathoz először lefejtették a zöld külső héjat, a fehér részt ecetes vízben előfőzték, majd többször cukorszirupban forralták át. Az utolsó főzéskor citrommal ízesítették, végül süteményekbe keverték vagy önmagában fogyasztották.