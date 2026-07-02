Világsztár érkezik a paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra
Már zajlik a 34. Nemzetközi Gastroblues-fesztivál Pakson, ám a rendezvény igazi fénypontjai még csak most következnek. Péntektől a hazai blues-rock elit mellett egy rendkívüli brit csodagyerek, a műfaj legígéretesebb ifjú titánja, Toby Lee is színpadra lép, hogy elkápráztassa a közönséget az atomvárosban, miközben a gasztronómia és a jótékonyság is főszerepet kap a hétvégén.
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