83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, Jean Reno utánozhatatlan magyar hangja

Egy olyan színész távozott, aki nem egyetlen szerephez vagy korszakhoz kötődött, hanem folyamatos mozgásban tartotta önmagát: társulatok, műfajok, szerepek és formák között keresve azt, ami mindig újra és újra kihívást jelentett számára.

Ismertebb filmjei, sorozatai és tévéjátékai: Hideg napok, Othello Gyulaházán, Forduljon Psmithhez, Kántor, Osztrigás Mici, Holnap kupaszerda, Nagyvizit, Gyertek el a névnapomra, Kisváros, Üvegtigris

Művészi munkásságát számos rangos kitüntetéssel ismerték el. Jászai Mari-díjjal, Érdemes Művész címmel, Kiváló Művész címmel és Kossuth-díjjal is kitüntették, amelyek egyaránt tanúsítják a magyar színház- és filmművészetben betöltött kiemelkedő szerepét.