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83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, Jean Reno utánozhatatlan magyar hangja

gyászhírjean renoSzilágyi Tibor

83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, Jean Reno utánozhatatlan magyar hangja

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Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja. A több mint hat évtizedes pályafutása során számos kiemelkedő színpadi szerepben, filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást, miközben generációk számára vált ismertté jellegzetes szinkronhangjaként is, többek között Jean Reno állandó magyar hangjaként. Emlékét a magyar kultúra maradandó értékei őrzik.

Munkatársunktól
2026. 07. 03. 10:41
Forrás: MW-archív
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Egy olyan színész távozott, aki nem egyetlen szerephez vagy korszakhoz kötődött, hanem folyamatos mozgásban tartotta önmagát: társulatok, műfajok, szerepek és formák között keresve azt, ami mindig újra és újra kihívást jelentett számára.

Ismertebb filmjei, sorozatai és tévéjátékai: Hideg napok, Othello Gyulaházán, Forduljon Psmithhez, Kántor, Osztrigás Mici, Holnap kupaszerda, Nagyvizit, Gyertek el a névnapomra, Kisváros, Üvegtigris

Művészi munkásságát számos rangos kitüntetéssel ismerték el. Jászai Mari-díjjal, Érdemes Művész címmel, Kiváló Művész címmel és Kossuth-díjjal is kitüntették, amelyek egyaránt tanúsítják a magyar színház- és filmművészetben betöltött kiemelkedő szerepét.

 

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