Különleges premierekkel vág neki az ősznek a Thália Színház
Bár a társulat a nyári hónapokra Salföldre, a Thália Nyárikertbe költözött, a Nagymező utcában sem állt meg a munka. A Thália Színház két egészen eltérő, rendkívüli premierrel indítja el a 2026/27-es Fordulatok Évadát.
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