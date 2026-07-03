Tündöklő pécsi terek: kigyúltak a fények a nyár egyik legizgalmasabb eseményén
Elindult a legismertebb nyári vizuális és fényművészeti esemény, melyet Közép-Európa egyik leglátványosabb produkciójaként tartanak számon. A Zsolnay Fényfesztivál július 2–5. között várja a látogatókat Pécs történelmi belvárosába, a Zsolnay Negyedbe, mely monumentális, ragyogó szabadtéri galériává alakult.
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