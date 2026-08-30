Négy nap, amikor Szeged nem aludt

Később az Analog Balaton vitte tovább az estét. Az elektronikus és alternatív zene találkozása már egészen más hangulatot teremtett, de talán éppen ez adta a pénteki este egyik érdekességét: néhány órán belül több, egymástól távol álló zenei világ is megfért egymás mellett.

A SZIN-en idén is könnyű volt elveszíteni az időérzéket. A nappali programokat estére felváltották a koncertek, a koncerteket az éjszakai programok, a színpadok között pedig folyamatosan hömpölygött a közönség. A Tisza közelsége különleges hátteret adott mindehhez: miközben a fesztivál területén dübörgött a zene, néhány méterrel arrébb már a folyó csendje fogadta az embert. Vasárnap aztán újra csendesebb lett az újszegedi Partfürdő. A sátrak lassan eltűntek, a színpadok elnémultak, a fesztiválozók pedig hazafelé indultak. A nyár azonban a SZIN-nel nem egyszerűen véget ért: Szegeden még egyszer, utoljára igazán nagyot szólt.