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Négy nap, amikor Szeged nem aludt

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Véget ért vasárnap a Szegedi Ifjúsági Napok idei rendezvénysorozata. Az újszegedi Partfürdőn négy napon át koncertek, kulturális programok és közösségi események várták a látogatókat. A fesztivál ezúttal is megmutatta, hogy a nyár végi rendezvény nem csupán a könnyűzenei szórakozásról szól: a legnépszerűbb hazai előadók mellett a magyar zenei hagyományok és a feltörekvő formációk is helyet kaptak.

Gábor Márton
2026. 08. 30. 10:21
Forrás: Facebook/SZIN
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Később az Analog Balaton vitte tovább az estét. Az elektronikus és alternatív zene találkozása már egészen más hangulatot teremtett, de talán éppen ez adta a pénteki este egyik érdekességét: néhány órán belül több, egymástól távol álló zenei világ is megfért egymás mellett.

A SZIN-en idén is könnyű volt elveszíteni az időérzéket. A nappali programokat estére felváltották a koncertek, a koncerteket az éjszakai programok, a színpadok között pedig folyamatosan hömpölygött a közönség. A Tisza közelsége különleges hátteret adott mindehhez: miközben a fesztivál területén dübörgött a zene, néhány méterrel arrébb már a folyó csendje fogadta az embert. Vasárnap aztán újra csendesebb lett az újszegedi Partfürdő. A sátrak lassan eltűntek, a színpadok elnémultak, a fesztiválozók pedig hazafelé indultak. A nyár azonban a SZIN-nel nem egyszerűen véget ért: Szegeden még egyszer, utoljára igazán nagyot szólt.

Bortókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/SZIN)

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