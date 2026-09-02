„I Was Made for Lovin’ You Baby!” – Mennyire ismeri a KISS világát?
Arcfestés, platformcsizmák, lángok, vérköpés és megannyi rockhimnusz – a KISS nem csupán zenekar, hanem a rocktörténet egyik legnagyobb látványossága is volt. Gene Simmons démonától Paul Stanley csillagszeméig minden tagnak megvolt a maga karaktere. De vajon mennyire ismeri a maszkok mögötti
Melyik évben alakult meg a KISS?
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