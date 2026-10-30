A jövő komolyzenei csillagai érkeznek Budapestre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hat fiatal szólista és kamaraegyüttes mutatkozik be november 20. és 22. között a Müpa Rising Stars koncertsorozatában. A háromnapos programon a klasszikus repertoár remekművei mellett kifejezetten a fellépők számára komponált kortárs darabok is megszólalnak. A nemzetközi kezdeményezés több olyan muzsikus pályáját segítette már, akik később a világ vezető koncerttermeinek rendszeres vendégei lettek.

Viland Gabriella
2026. 10. 30. 12:21
A jövő komolyzenei csillagai érkeznek Budapestre
A salzburgi székhelyű Javus Quartett a nemzetközi kamarazenei élet egyik kiemelkedő, 2016-ban alapított vonósnégyese, amely a Rising Stars (Európa új csillagai) sorozat keretében ad koncertet Budapesten. Fotó: Theresa Pewal

Világsztárok pályája is innen indult

Az 1995 óta működő Rising Stars programban Európa vezető hangversenytermei jelölik azokat a fiatal muzsikusokat, akiknek nemzetközi pályafutását támogatni kívánják. 

A kezdeményezés korábbi résztvevői között olyan, ma már világszerte ismert előadók találhatók, mint Janine Jansen hegedűművész, Patricia Kopatchinskaja, Benjamin Appl bariton vagy a Belcea Quartet.

A program jelentősége abban áll, hogy a fiatal művészek több rangos európai intézmény közönsége előtt is bemutatkozhatnak. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a nemzeti zenei életből kilépve szélesebb nemzetközi kapcsolatokat építsenek. A budapesti koncertek után közönségtalálkozókat is rendeznek, amelyeken a látogatók közelebbről megismerhetik az előadók művészi gondolkodását és pályáját. A Rising Stars november 20. és 22. között, naponta két hangversennyel várja a közönséget a Müpa Fesztivál Színházában. A részletes program és a jegyek a Müpa hivatalos oldalán érhetők el.

 

müparising starsechofiatalprogramSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

Pilhál György avatarja

Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu