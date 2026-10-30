A jövő komolyzenei csillagai érkeznek Budapestre

Világsztárok pályája is innen indult

Az 1995 óta működő Rising Stars programban Európa vezető hangversenytermei jelölik azokat a fiatal muzsikusokat, akiknek nemzetközi pályafutását támogatni kívánják.

A kezdeményezés korábbi résztvevői között olyan, ma már világszerte ismert előadók találhatók, mint Janine Jansen hegedűművész, Patricia Kopatchinskaja, Benjamin Appl bariton vagy a Belcea Quartet.

A program jelentősége abban áll, hogy a fiatal művészek több rangos európai intézmény közönsége előtt is bemutatkozhatnak. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a nemzeti zenei életből kilépve szélesebb nemzetközi kapcsolatokat építsenek. A budapesti koncertek után közönségtalálkozókat is rendeznek, amelyeken a látogatók közelebbről megismerhetik az előadók művészi gondolkodását és pályáját. A Rising Stars november 20. és 22. között, naponta két hangversennyel várja a közönséget a Müpa Fesztivál Színházában. A részletes program és a jegyek a Müpa hivatalos oldalán érhetők el.