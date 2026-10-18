Bíró Yvette több mint hat évtizedes pályafutása során a magyar filmgyártás, a filmkritika és a nemzetközi filmoktatás világában egyaránt maradandót alkotott. Írásai, forgatókönyvei és tanári munkássága a magyar filmkultúra örökségének részét képezik.
Meghalt Bíró Yvette, a magyar filmkultúra meghatározó alakja
Kilencvenhat éves korában elhunyt Bíró Yvette Balázs Béla-díjas filmesztéta, filmkritikus, forgatókönyvíró és egyetemi tanár. A magyar filmművészet több kiemelkedő rendezőjével dolgozott együtt, később pedig a világ neves egyetemein oktatott. Hosszan tartó betegség után, szombat éjjel Párizsban érte a halál – számolt be róla az Origo a család MTI-nek adott tájékoztatása alapján.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en