Titkok a párizsi operaház falai között

Kortárs művészek az operaház kulisszái mögött

A PROJECT 12 résztvevői között különböző művészeti területek képviselői kaptak helyet. A kiállítás hivatalos ismertetője szerint a meghívott alkotók között szerepel Jean-Michel Othoniel francia szobrászművész, Johan Creten belga képzőművész, Jeanne Vicerial francia textilművész, valamint Cy Gavin és Spencer Sweeney amerikai alkotók is. A művészek eltérő anyagokkal és kifejezési formákkal dolgoznak, így a kiállítás nem egyetlen művészeti irányzatot képvisel. Van, aki a szobrászat, másik művész a festészet vagy a textilművészet eszközeivel közelít az operaház világához.

Jeanne Vicerial például a ruhatervezés és a szobrászat határterületén alkot. Munkáiban a textil, az emberi test és az öltözködés kapcsolata jelenik meg. Ez a szemlélet különösen izgalmas egy olyan intézményben, ahol a jelmezeknek és a színpadi megjelenésnek évszázadok óta meghatározó szerepük van.

Jean-Michel Othoniel munkásságát pedig az olyan különleges anyagok használata jellemzi, mint az üveg, a viasz vagy a tégla. Alkotásaiban gyakran kapcsolódik össze a monumentalitás és a törékenység.

Ezek az alkotások vagy méretükkel, formájukkal és arányaikkal emelkednek ki a környezetükből, mindemellett csodálatot, bámulatot ébreszthetnek, de a monumentalitás nem pusztán a fizikai nagyságra, vagy a tömegre utal, hanem a műalkotás egy nagyvonalúan összefogott formán keresztül komoly eszmeiséget vagy mély érzelmeket közvetíthet. Ennek ellentéteként a törékenység a művészetben a monumentalitás tökéletes ellenpontja: nem a fizikai dominanciára, hanem az anyagi, érzelmi vagy egzisztenciális sebezhetőségre épít. A művészek ezt tematikusan az emberi sors, a múlandóság ábrázolásával, mind az anyaghasználat szintjén – üveg, porcelán, papír – jelenítik meg.

A művészek számára a rezidenciaprogram nem egyszerűen egy történelmi épület megtekintését jelentette. Az Arop szervezői ismertetője szerint a résztvevők az operaház mindennapi működését, alkotói közegét és különleges atmoszféráját is megismerhették.