Titkok a párizsi operaház falai között

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Tizenkét kortárs művész egy éven át lehetőséget kapott arra, hogy a párizsi operaház falai között dolgozzon, és az épület különleges világából merítsen ihletet. A Palais Garnier fennállásának 150. évfordulójára indított PROJECT 12 program alkotásait október 30-ig láthatja a közönség, decemberben pedig a Sotheby’s párizsi árverésre kerülnek. A kezdeményezés a XIX. századi művészeti hagyományokat kapcsolja össze napjaink képzőművészetével.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 20:00
Titkok a párizsi operaház falai között
Az Opéra Garnier (más néven Palais Garnier) nevét tervezőjéről, Charler Garnier francia építészről kapta. Méretei hatalmasak: alapterülete 11 000 négyzetméter, 2200 nézőt tud befogadni egyszerre. Fotó: Pexels/Masood Aslami

Kortárs művészek az operaház kulisszái mögött

A PROJECT 12 résztvevői között különböző művészeti területek képviselői kaptak helyet. A kiállítás hivatalos ismertetője szerint a meghívott alkotók között szerepel Jean-Michel Othoniel francia szobrászművész, Johan Creten belga képzőművész, Jeanne Vicerial francia textilművész, valamint Cy Gavin és Spencer Sweeney amerikai alkotók is. A művészek eltérő anyagokkal és kifejezési formákkal dolgoznak, így a kiállítás nem egyetlen művészeti irányzatot képvisel. Van, aki a szobrászat, másik művész a festészet vagy a textilművészet eszközeivel közelít az operaház világához.

Jeanne Vicerial például a ruhatervezés és a szobrászat határterületén alkot. Munkáiban a textil, az emberi test és az öltözködés kapcsolata jelenik meg. Ez a szemlélet különösen izgalmas egy olyan intézményben, ahol a jelmezeknek és a színpadi megjelenésnek évszázadok óta meghatározó szerepük van.

Jean-Michel Othoniel munkásságát pedig az olyan különleges anyagok használata jellemzi, mint az üveg, a viasz vagy a tégla. Alkotásaiban gyakran kapcsolódik össze a monumentalitás és a törékenység.

Ezek az alkotások vagy méretükkel, formájukkal és arányaikkal emelkednek ki a környezetükből, mindemellett csodálatot, bámulatot ébreszthetnek, de a monumentalitás nem pusztán a fizikai nagyságra, vagy a tömegre utal, hanem a műalkotás egy nagyvonalúan összefogott formán keresztül komoly eszmeiséget vagy mély érzelmeket közvetíthet. Ennek ellentéteként a törékenység a művészetben a monumentalitás tökéletes ellenpontja: nem a fizikai dominanciára, hanem az anyagi, érzelmi vagy egzisztenciális sebezhetőségre épít. A művészek ezt tematikusan az emberi sors, a múlandóság ábrázolásával, mind az anyaghasználat szintjén – üveg, porcelán, papír –  jelenítik meg.

A művészek számára a rezidenciaprogram nem egyszerűen egy történelmi épület megtekintését jelentette. Az Arop szervezői ismertetője szerint a résztvevők az operaház mindennapi működését, alkotói közegét és különleges atmoszféráját is megismerhették.

Múlt és a jelen találkozása

A kiállítás látványtervét Aline Asmar d’Amman építész készítette. 

A rendezés egyik meghatározó eleme, hogy a kortárs művek kapcsolatba kerülnek az operaház történelmi belső tereivel és Isidore Alexandre-Auguste Pils XIX. századi mennyezetfestményével.

A koncepció szerint a régi és az új alkotások egymás mellett, egymásra reagálva jelennek meg. A látogatók így nem hagyományos múzeumi környezetben találkoznak a kortárs képzőművészettel, hanem egy olyan épületben, amelynek díszítése önmagában is jelentős művészeti teljesítmény. A PROJECT 12 arra is emlékeztet, hogy az operaházak története soha nem korlátozódott kizárólag a zenére és a színházra. Az építészek, festők, szobrászok, jelmeztervezők és kézművesek munkája ugyanúgy hozzájárult ezeknek az intézményeknek a kulturális jelentőségéhez.

Kalapács alá kerülnek az alkotások

A kiállításnak különleges folytatása lesz: a tizenkét művet december 3-án, csütörtökön a Sotheby’s párizsi, modern és kortárs művészeti árverésén értékesítik – közölte a Párizsi Opera. A szervezők szándéka szerint az árverés lehetőséget teremt arra, hogy a műgyűjtők és mecénások támogassák a kortárs alkotómunkát, valamint hozzájáruljanak a Párizsi Opera kulturális tevékenységéhez. A kezdeményezés a művészeti mecenatúra hagyományát is felidézi. A XIX. század nagy kulturális intézményeinek létrejöttében és működésében az állami támogatás mellett a tehetős műkedvelők is szerepet vállaltak. A PROJECT 12 ezt a kapcsolatot a kortárs műkereskedelem eszközeivel viszi tovább. 

A decemberi árverés előtt azonban még a nagyközönségé a főszerep. A tizenkét alkotás október 30-ig, az operaház látogatásának részeként tekinthető meg a Palais Garnier-ben.

A másfél évszázados épület így ismét olyan alkotásoknak ad otthont, amelyek közvetlenül a falai között születtek. A PROJECT 12 pedig azt a művészeti hagyományt folytatja, amelynek köszönhetően a párizsi operaház már megnyitásakor is jóval több volt egyszerű előadóhelynél.

 

párizsi operapalais garnieroperaházSzóljon hozzá!

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