A korábbi műveinek komponálásakor használt hangrögzítéses technikákat Reick később számítógép segítségével fejlesztette tovább.
A repetitív zene magyarországi származású királyát ünneplik ma egy különleges koncerttel
November 3-án este nagyszabású hangversennyel ünnepli a kortárs zene egyik legnagyobb hatású alakja, a 90 esztendős Steve Reich munkásságát az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete. Az amerikai zeneszerzőről – aki az amerikai repetitív zene atyjaként vonult be a zenetörténetbe, és magyar felmenőkkel is büszkélkedhet – rendezett kétnapos programsorozat méltó megkoronázásaként ma a Pasaréti Közösségi Házban csendülnek fel a mester és magyar pályatársai művei.
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