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Szakmai párbeszéd helyett elutasítás – reagált a Déryné-program a FESZ döntésére

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A szakmai párbeszéd és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a Déryné-program, miután a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) színházi nevelési szekciója bejelentette, nem vesz részt a program szakmai bizottságainak munkájában. A Déryné-program november ötödikei közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy az elutasító állásfoglalás aláírói között olyan alkotók is vannak, akik korábban vagy jelenleg is közreműködnek a program megvalósításában.

Viland Gabriella
2026. 11. 06. 10:00
Szakmai párbeszéd helyett elutasítás – reagált a Déryné-program a FESZ döntésére
A Déryné Program KultUp kezdeményezése színházi és művészeti foglalkozásokkal szólítja meg a középiskolásokat. Fotó: Borka_Georgina

A FESZ ugyanakkor a tulajdonosi helyzettel kapcsolatban konkrét jogi és szervezeti kérdéseket vetett fel. A FESZ állásfoglalásában arra hivatkozott, a Déryné Művészeti Nonprofit Kft. tulajdonjogának rendezését jogszabály írja elő, ezért az illetékesektől a tulajdonosi változások helyzetének tisztázását kérte.

A Déryné-program válaszában különválasztotta a tulajdonosi döntések és a napi szakmai működés kérdését. Álláspontja szerint előbbiről az arra jogosult szereplőkkel, utóbbiról pedig a program szakmai irányítóival szükséges egyeztetni. A szervezet továbbra is nyitott a szakmai észrevételekre, és azt szeretné, ha a szakmai szervezetek képviselői aktívan részt vennének a közös gondolkodásban. Ennek érdekében korábban az illetékes minisztériumhoz is levélben fordult.

A Déryné-program szerint a magyar kulturális életben felmerülő vitákat a szakmai együttműködés és a párbeszéd viheti előre, nem pedig az érintett szereplők kizárása.

 

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