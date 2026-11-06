Szakmai párbeszéd helyett elutasítás – reagált a Déryné-program a FESZ döntésére

A FESZ ugyanakkor a tulajdonosi helyzettel kapcsolatban konkrét jogi és szervezeti kérdéseket vetett fel. A FESZ állásfoglalásában arra hivatkozott, a Déryné Művészeti Nonprofit Kft. tulajdonjogának rendezését jogszabály írja elő, ezért az illetékesektől a tulajdonosi változások helyzetének tisztázását kérte.

A Déryné-program válaszában különválasztotta a tulajdonosi döntések és a napi szakmai működés kérdését. Álláspontja szerint előbbiről az arra jogosult szereplőkkel, utóbbiról pedig a program szakmai irányítóival szükséges egyeztetni. A szervezet továbbra is nyitott a szakmai észrevételekre, és azt szeretné, ha a szakmai szervezetek képviselői aktívan részt vennének a közös gondolkodásban. Ennek érdekében korábban az illetékes minisztériumhoz is levélben fordult.

A Déryné-program szerint a magyar kulturális életben felmerülő vitákat a szakmai együttműködés és a párbeszéd viheti előre, nem pedig az érintett szereplők kizárása.