Szokatlan színházi élmény készül: Szendrey Júlia története neuroinkluzív előadásban kel életre

Reed Zsuzsanna, a Kisvilág Alapítvány vezetője és a részvételi kutatás szakmai vezetője szerint a nézői szabadság nem új keletű gondolat. Mint fogalmazott:
„Azt reméljük, hogy ezzel a rendhagyó produkcióval nemcsak a neurodivergens és fogyatékossággal élő közönséget hívjuk be, hanem minden néző számára izgalmas színházi élményt honosíthatunk meg. Mint sok más innováció, valójában ez sem olyan új ötlet: a relaxed performance előadások sokat köszönhetnek Shakespeare állóhelyes közönségének, akik annak idején jóval kötetlenebbül reagálhattak az előadásra, mint amit a mai színházi illem megenged, és reakcióik folyamatosan alakították a darabokat. Szeretném, ha újra többféleképpen lehetnénk jelen nézőként, és ebben a neurodivergens emberek tapasztalatai mindannyiunknak segíthetnek.”
A Selyem bemutatóját november 22-én, vasárnap 19 órakor tartják a Bethlen Téri Színházban. A nyilvános műhelypróbára november 15-én, vasárnap 13 és 14.30 között kerül sor a Jurányi Produkciós Közösségi Ház negyedik emeletén, a 200-as teremben.