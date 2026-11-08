Szokatlan színházi élmény készül: Szendrey Júlia története neuroinkluzív előadásban kel életre

Reed Zsuzsanna, a Kisvilág Alapítvány vezetője és a részvételi kutatás szakmai vezetője szerint a nézői szabadság nem új keletű gondolat. Mint fogalmazott:

„Azt reméljük, hogy ezzel a rendhagyó produkcióval nemcsak a neurodivergens és fogyatékossággal élő közönséget hívjuk be, hanem minden néző számára izgalmas színházi élményt honosíthatunk meg. Mint sok más innováció, valójában ez sem olyan új ötlet: a relaxed performance előadások sokat köszönhetnek Shakespeare állóhelyes közönségének, akik annak idején jóval kötetlenebbül reagálhattak az előadásra, mint amit a mai színházi illem megenged, és reakcióik folyamatosan alakították a darabokat. Szeretném, ha újra többféleképpen lehetnénk jelen nézőként, és ebben a neurodivergens emberek tapasztalatai mindannyiunknak segíthetnek.”