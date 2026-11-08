Szokatlan színházi élmény készül: Szendrey Júlia története neuroinkluzív előadásban kel életre

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Különleges színházi élmény várja a nézőket november 22-én a Bethlen Téri Színházban: Kalocsay Mercedes Selyem című neuroinkluzív előadása Szendrey Júlia verseit, naplóit és leveleit idézi meg a kortárs tánc, a zene és a színpadi látvány eszközeivel. A produkció a 19. századi költő alkotói világát állítja középpontba, és a megszokottól eltérő színházi formával várja a közönséget.

Ménes Márta
2026. 11. 08. 18:00
Szokatlan színházi élmény készül: Szendrey Júlia története neuroinkluzív előadásban kel életre
Különleges élményt ígér a Selyem című előadás Fotó: Nagy Szabolcs

Reed Zsuzsanna, a Kisvilág Alapítvány vezetője és a részvételi kutatás szakmai vezetője szerint a nézői szabadság nem új keletű gondolat. Mint fogalmazott:

„Azt reméljük, hogy ezzel a rendhagyó produkcióval nemcsak a neurodivergens és fogyatékossággal élő közönséget hívjuk be, hanem minden néző számára izgalmas színházi élményt honosíthatunk meg. Mint sok más innováció, valójában ez sem olyan új ötlet: a relaxed performance előadások sokat köszönhetnek Shakespeare állóhelyes közönségének, akik annak idején jóval kötetlenebbül reagálhattak az előadásra, mint amit a mai színházi illem megenged, és reakcióik folyamatosan alakították a darabokat. Szeretném, ha újra többféleképpen lehetnénk jelen nézőként, és ebben a neurodivergens emberek tapasztalatai mindannyiunknak segíthetnek.”

A Selyem bemutatóját november 22-én, vasárnap 19 órakor tartják a Bethlen Téri Színházban. A nyilvános műhelypróbára november 15-én, vasárnap 13 és 14.30 között kerül sor a Jurányi Produkciós Közösségi Ház negyedik emeletén, a 200-as teremben.

 

Szendrey JúliaBethlen Téri SzínházelőadásSzóljon hozzá!

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