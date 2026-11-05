Egyetlen éjszaka alatt tűnt el hét festmény a Szépművészetiből

A többi hat festményt már másnap hajnalban, november 6-án csempészték ki az országból Jugoszlávia irányába. A magyar résztvevőknek közreműködésükért fejenként tízezer dollárt ígértek.

A nyomozás átlépte az országhatárokat

A rendőrség azonnal nagyszabású nyomozásba kezdett. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakembereiből irányító törzs alakult, elrendelték a határzárat, és az ország rendőri szerveit is bevonták az adatgyűjtésbe.

A nyomozók nemcsak az aktuális ügyet vizsgálták: áttanulmányozták az 1970 óta Magyarországon elkövetett műkincslopások dokumentumait is. Nemzetközi tanácskozást tartottak, amelybe az Interpol, valamint nyugatnémet, amerikai, olasz és szovjet rendőröket is bevontak.

A magyar nyomozók először a hazai szálakat göngyölítették fel. Jónás Katalint december 6-án, Raffai Józsefet és Kovács Gusztávot december 15-én vették őrizetbe. Utóbbiak elfogásával megtalálták a Törökbálint határában elásott Raffaello-festményt is. A nemzetközi nyomozás következő fontos állomása Olaszország volt. Az olasz rendőrök 1984. január 9-én elfogták Giacomo Morinit, majd később Incentit és Palmesét is. A gyanúsítottak vallomásaikban egy görög üzletembert, Efthimiosz Moszkoklaideszt nevezték meg a hat festmény átvevőjeként.

A görög szál vezetett el a képekhez. A magyar rendőri delegáció 1984. január 20-án utazott Görögországba, ahol a görög hatóságok megtalálták a hiányzó hat festményt.

Január 23-án az athéni Interpol-irodában átadták őket a magyar rendőröknek. Így végül mind a hét festmény visszakerült Magyarországra: az egyik Törökbálintról, a másik hat Görögországból.

Nemcsak a tetteseket vonták felelősségre

A nyomozás sikeres volt, de a rablás után az is kiderült, hogy

a múzeum biztonsági rendszere több ponton súlyos hiányosságokkal működött.

A vizsgálatok szerint az 1980-ban megvásárolt riasztóberendezés beszerelésére nem intézkedtek hatékonyan. A felállványozás miatt megváltozott biztonsági helyzetben nem növelték meg a személyi őrök létszámát sem. A múzeum és a fenntartó szervezetek között a vagyonvédelmi felelősség és a hatáskörök sem voltak megfelelően tisztázva.