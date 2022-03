Szegény ember tüzérsége

Az ukránok az orosz tankok érkezését Molotov-koktélokkal is fogadták. Az állami tévé aprólékosan elmagyarázta, hogyan kell készíteni. A Pravda nevet viselő lvivi sörfőzde szintén ilyen koktélok gyártására és palackozására állt át. A France24 megszólaltatta Jurij Zasztavnyijt, a főzde tulajdonosát, aki azt mondta, a 2014-es ukrán forradalom idején is gyártottak Molotov-koktélokat, így már van tapasztalatuk.

A Molotov-koktél – rögtönzött, kézi tűzbomba – olcsó, könnyű és halálos fegyver, amely bárki számára elérhető alapanyagokból gyorsan elkészíthető. Ezt a fegyvert csaknem száz éve használják – először a spanyol polgárháborúban került elő, de akkor még nem nevezték így. Abban a háborúban a köztársaságiakat Mexikó és a Szovjetunió fegyverszállítmányokkal támogatta. Az utóbbi ország számos harckocsit küldött, ami megfélemlítette a nacionalistákat, akik nem rendelkeztek korszerű páncéltörő tüzérséggel, ezért még a kezdetleges T–26-os harckocsik is rémületet okoztak a soraikban. Kellett valami, amivel védekezhettek ellenük. Hamar kiderült, hogy a tank belső része nem zárt, az eső is befolyt a réseken. Ha az eső befolyik, akkor az égő benzin is. A kellő ügyességgel és merészséggel a tankra dobott, gyújtófolyadékot tartalmazó égő palack könnyen lángba boríthatta a páncélosok belsejét. A tűz, valamint a felrobbanó lőszer megtette a hatást.

A spanyol háborúban általában vörösboros üvegbe töltötték a benzin és gázolaj megfelelő arányú keverékét. A Molotov-koktél sokféle változata ismert, abban közösek, hogy üvegpalackba töltött gyúlékony anyagok keverékéből állnak. A palack nyakára gyúlékony anyaggal átitatott rongydarabot erősítenek, amelyet meggyújtanak. Így, lángoló állapotban hajítják a célpontra, amelyhez hozzáütődve a palack összetörik, szétfröccsenő tartalma az égő rongydarabtól lángra lobban.

A gyilkos koktél az egykori szovjet külügyminiszterről kapta a nevét. Molotov Oroszországban, a ma Szovjetszknek nevezett Kukarka nevű faluban született Vjacseszlav Mihajlovics Szkrjabin néven, egy bolti alkalmazott fiaként. A Szovjetunió külügyminisztereként ő volt az egyik aláírója a hírhedt Molotov–Ribbentrop-paktumnak 1939 augusztusában. A paktum látszólag megnemtámadási szerződés volt a Szovjetunió és a náci Németország között, valójában a két ország titokban abban is megállapodott, hogy Európát szovjet és német érdekszférára osztja fel.

A Szovjetunió 1939. november 30-án megtámadta a szovjet szférába sorolt Finnországot, mind­össze néhány hónappal a lengyelországi német és szovjet invázió után. Molotov azonban az állami rádióban azt állította, hogy a szovjet bombázók nem bombákat, hanem humanitárius céllal élelmiszercsomagokat dobtak le éhező szomszédaiknak. Ezért a finnek gúnyosan Molotov-piknikkosaraknak nevezték a bombákat. Később nyelvrokonaink megalkották saját piknikkosarukat, a rögtönzött gyújtóbombáikat „Molotov-koktéloknak” nevezték. William Trotter amerikai történész szerint a kifejezés a finn „Molotovin koktaili-ből” származik. A livescience.com portálon olvasható William Trotter-kommentár szerint a finnek Molotov-koktéljai azért voltak különösen hatékonyak a betolakodók ellen, mert az akkori szovjet tankok benzinnel működtek, ellentétben a legtöbb modern tankkal, amely a nem annyira gyúlékony gázolajjal üzemel.

A britek a második világháború elején szintén használtak ilyen tűzbombákat. A háború későbbi szakaszaiban a katonák a kezdetleges égő kanócot hatékonyabb anyagokkal helyettesítették, mint például a 76-os brit gránátban használt fehér foszfor. A lengyel ellenállási mozgalom által kifejlesztett kénsav, kálium-klorát és cukor keveréke is hasznosnak bizonyult.

Az eredeti kezdetleges verziót máig bevetik a felkelők. Az ABC News jelentése szerint gyakran előkerülnek Molotov-koktélok az Egyesült Államokban zajló tüntetések során, többek között az 1992-es Los Angeles-i zavargások idején, valamint a rendőri intézkedés közben életét vesztő afroamerikai George Floyd halála utáni 2020-as országos zavargások során is. Ez a fegyver a magyar történelem közelmúltjában is megjelent.

– A Molotov-koktél minden mennyiségben rendelkezésünkre állt. A környékbeli asszonyok a paradicsomot, az ételecetet, a pálinkát kiöntötték az üvegekből, kimosták, és százával kaptuk a literes üvegeket, hogy készíthessük a Molotov-koktélt. Benzinünk, üvegünk volt minden mennyiségben, és a pesti srácok hamar meg­tanulták a művészetét annak, hogyan kell egy T–34-es tankot három vagy öt üveg benzinnel megsemmisíteni. Használata nem volt veszélytelen – emlékezett Pongrátz Ödön, a Corvin köz egyik parancsnoka arra, hogy az 1956-os forradalom idején milyen szerepet játszott a tűzbomba.

Hazánkban utoljára a tévészékháznál lezajlott események során került elő a szegény ember tüzérségeként is emlegetett fegyver.

Borítókép: Bombagyár az ukrajnai Dnyipro parkjában. Minden mennyiségben rendelkezésre áll (Fotó: Getty Images)