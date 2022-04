Meleg-máj és Rézmál

Ebben a földrajzi névben az ősi „mál” szó rejtőzik, amely a mai köznyelvben már nem használatos. A régi helynevekbe ’hegyoldal’ jelentésben kerülhetett be, de eredetileg ’mell, mellkas’, ’elülső rész’ értelmű lehetett, és a mell szóból fejlődött, önállósult – talán már a finnugor alapnyelvben.

A helynevek létrejöttének – különösen változatos felszínű, hegyes-völgyes vidékeken – gyakori mozzanata, hogy a felszíni formákat elsődlegesen testrészt jelentő szavak fejezik ki: a hegyek részeit jelentő „hát, fő, oldal, láb, gerinc” földrajzi köznevek is így keletkeztek.

Lőrincze Lajos egy írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen másodlagos jelentés létrejöttekor nem is feltétlenül az emberhez, inkább az állathoz hasonlítás szemlélete érvényesülhetett: például a „hát” hosszan terülő, magas hegyrészt, a „gerinc” függőlegesen elnyúló vonalat jelent. Ugyanezen szemlélet alapján kerülhetett a „mál” is korai helyneveinkbe: Kerek-mál, Besenyő-mál, Dió-mál stb.

A szó régi tartalmának gyakori velejárója lehetett a ’napsütötte, délnek fekvő hegyoldal’ jelentés is, amit a gyakori, szőlőtermesztésre (Szőlő-mál, Mézes-mál), verőfényre (Verő-mál) utaló helynevek is jeleznek – ezeket az intenzívebben használt földterületeket egyébként is gyakrabban nevezték el az egykori névadók.

A mál régi jelentése hamar kiszorulhatott a mindennapi használatból, a szót a legtöbb helyen csak a tulajdonnevek őrizték meg az utókor számára. Ez lehet az oka annak a jelenségnek, hogy a népetimológiához hasonlóan az ilyen nevek sok esetben formailag is módosultak, „mán, mány, már, máj” változatban éltek tovább, és a névhasználók új jelentéssel töltötték meg a helyneveket.

Így jöhetett létre a Melegmálból a Meleg-máj, Jósikamálból a Jósikmány, Szőlőmálból pedig Szulimán (baranyai település neve, amelynek történetileg semmi köze a szultán nevéhez).