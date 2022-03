Sárdobálás

Átvitt értelemben: gyaláz, minden rosszat elmond róla; kellemetlen, szégyenletes helyzetbe hozza. Ellenfélnek, haragosnak veszekedés hevében odakiáltják: Sárba taposlak! Azt üzenik: vigyázzon, mindent elkövetnek ellene, erkölcsileg, anyagilag ellehetetlenítik. Igés formában is létezik: besároz. Például: B. Ferencet besározták. És ekkor már nem is arra gondolunk, hogy sárral bekenték.

Akit sárban hagynak, azt másként cserben hagynak (még egy képes szólás). A sárba dobott (vetett) pénz – elherdált, eltékozolt pénz. De a sárból (földről) fölfelé is van út: kihúz valakit a sárból (kisegíti a bajból), vagy: Jól kinőtt a sárból (szép szál emberré nőtt).

A leggyakoribb sárral kapcsolatos szólás: állja (megállja) a sarat. Ujváry Zoltán szólásgyűjteményében így írja le népi használatát: „Dicsérőleg mondjuk. Többnyire gyermekkel, legénnyel kapcsolatban hangzik el. A szülő dicséri a gyermekét, aki vállalt feladatát jól végzi, az állásában, munkakörében jól megállja a helyét.

Az ilyen példák rendszerint fizikai tevékenységgel (pl. régen sok gyermeket cselédnek adtak), mesterségbeli munkával vannak kapcsolatban. Ezt az elismerést a gazda, a munkaadó is mondhatja.” És mondhatná ma is, mert szép, régi, képes szólásunk.

De honnan ered az állja (megállja) a sarat kifejezésünk? A magyarázat szerint a végvári harcok idejéből. A várakat többnyire vizesárok, mocsár vette körül. Az ostromlóknak meg kellett küzdeniük a sárral, vagy ahogy a mai szólás is tartja: állniuk kellett a sarat… Ebből a konkrét jelentésből fejlődött ki az elvont tartalom. Túl egyszerű magyarázatnak gondolom. Lelki szemeim előtt sem látom a sárban tapicskoló, a végvár felé menetelő katonákat, mármint úgy, hogy ők így állnák a sarat. A sárral küszködés, kínlódás és játék ugyanis sokkal régebbi lehet a végvári harcoknál. Megfigyelhető, hogy a kisgyerek mennyire szeret – öntudatlanul, bármiféle tanítás vagy minta nélkül – a földön, homokban játszani, azt vízzel pacskolni, sárból alakzatokat formálni, sárral valakit megdobni. Itt egészen ősi, antropológiai ösztönről van szó.