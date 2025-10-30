Így váltak kábítószerfüggővé és szörnyeteggé a hollywoodi elit gyermekei negyven évvel ezelőtt 

Bret Easton Ellis neve 1991-ben robbant be a köztudatba, amikor kiadták a máig leghíresebb regényét, az Amerikai pszichót, amelynél nagyobb botrány kevesebb könyvet kísért az irodalmi életben. Nem véletlenül. A történet főszereplője egy dúsgazdag manhattani befektető; a megnyerő külső, az elegáns megjelenés mögött azonban egy sorozatgyilkos lakozik, aki előszeretettel vadászik prostituáltakra. És az író olyannyira hatásosan, naturalisztikusan írta le, miként végez az áldozataival, majd gyalázza meg sok esetben a holttestüket, hogy horrorrajongóként is olykor felszisszentem, amikor középsuliban óra közben stikában olvastam – enyhén szólva sem egy elit gimibe jártam, a tanárok örültek, hogy legalább viszonylag értelmes dologgal ütöm el az időt, ha már nem rájuk figyelek. Ezekkel a plasztikus jelenetekkel Ellis magára borította a vizesvödröt, életveszélyes fenyegetéseket kapott, különösen a feministáktól. A sors iróniája, hogy a leghevesebb közülük talán éppen Gloria Steinem politikai aktivista volt, akinek a nevelt fia, Christian Bale játszotta el a gyilkost a filmváltozatban.

Christian Bale Bret Easton Ellis botránykönyvének adaptációjában, az Amerikai pszichóban Fotó: InterCom

És bár lehet vádolni nem kevés öncélúsággal a szerzőt, a regényén keresztül az elit lelketlenségét, istenkomplexusát, felszínességét, nihilizmusát ábrázolta, valamint azt, hogy ezt a tátongó ürességet miként próbálják deviáns viselkedéssel pótolni; legyen szó promiszkuitásról, kábítószerekről vagy éppen erőszakról. Lényegében ezt a kérdéskört járta végig Ellis első hét kötete, mielőtt eltávolodott volna ettől a tematikától; kis túlzással ugyanazt a könyvet írta huszonöt éven keresztül, a legelső ezek közül pedig éppen negyven éve jelent meg.

A saját élményeiből táplálkozott Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis mindössze huszonegy éves volt, amikor az egyetemi évei alatt a Nullánál is kevesebbet írta, állítólag mindössze két-három hét alatt, ecstasy mámorában, ami nem feltétlenül igaz. A Holdpark című regényének az első fele ugyanis egy különös önéletrajz, amelyben számos információ dokumentáltan hiteles, másokat a poén kedvéért eltorzított. Szerepel benne az író színésznő felesége például, aki sosem létezett, de a tökéletes megtévesztés szándékával még IMDb-adatlapot is készített neki. Ennek fényében pedig nem tudhatjuk azt sem, hogy a regény keletkezési körülményei valósak-e. Egyrészt ugyanis, miként a legtöbb pályakezdő szerzőt, Ellist is az inspirálta, amit maga is megélt. Los Angelesben nőtt fel, apja gazdag és befolyásos ingatlanbefektető volt, és nem mellesleg végtelenül abuzív természet, később róla mintázta az Amerikai pszichó sorozatgyilkosát, Patrick Batemant, azaz jól ismerte a kaliforniai szupergazdagok világát. Másrészt mégis hajlok rá, hogy kamuzik, ugyanis félelmetes, hogy ilyen fiatalon ennyire letisztult könyvet írt: minden mondat, minden szó a helyén van, nem egy kísérletező, még a saját hangját és elbeszélésmódját kereső alkotó szárnypróbálgatásának érződik, hanem az a kiforrott, markáns stílus jellemzi, ami a későbbi regényeit, ezért nehezen tudom elképzelni, hogy tudatmódosítók hatása alatt született.