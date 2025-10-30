Skóciából kopogtatnak Marco Rossi ajtaján – bármi megtörténhet

Keresztes Krisztián kirobbanthatatlan a Dundee United csapatából. A magyar középhátvéd Nyíregyházáról érkezett kölcsönbe, és mind a kilenc skót bajnoki mérkőzésen a kezdőben kapott helyet, emellett a Dundee négy Konferencialiga- és egy Ligakupa-találkozóján is a pályán volt az első perctől. A skót együttes a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien ellen búcsúzott a nemzetközi kupaszerepléstől. Csapata három győzelemmel, négy döntetlennel és két vereséggel, 13 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll a bajnoki pontvadászatban, többek között a Glasgow Rangerst is megelőzve. Keresztes Krisztián a hetedik bajnokiján, a Livingston ellen szerezte meg az első skóciai gólját.

Keresztes Krisztián célja, hogy bekerüljön a magyar válogatottba (Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk / AFP)

Jól halad a skóciai beilleszkedés

Keresztes Krisztián már a Rangers ellen is pályára léphetett, és meglátása szerint az 55-szörös bajnok talán még a Fradinál is nagyobb játékerőt képvisel. A Nyíregyháza kölcsönjátékosa a 2-2-vel záruló bajnoki után a Hír Tv Lelátó című műsorában mesélt részletesen arról, hogyan is került Skóciába.

– Az előző idényemet végig figyelemmel kísérték a Dundee-tól. Volt egy sérülésem, március körül felszakadt a térdem és le kellett kötni, még azt is megkérdezték, hogy mi van a térdemmel, miért van bekötve. Úgyhogy eléggé részletesen utánam néztek, megfelelt a játékosprofilom, és felajánlották ezt a lehetőséget. Én pedig kértem a vezetőséget Nyíregyházán, hogy engedjenek el, hadd mutassam meg magam nemzetközi szinten is.

Úgy gondolom, hogy ez eddig egész jól megy, így kell tovább teljesíteni, és akkor talán otthon is felfigyelnek rám

– fogalmazott a magyar középhátvéd, aki megjegyezte, hogy az NB I-ből a skót élvonalba jönni nem kis váltás, teljesen más szint a két bajnokság. Ennek ellenére nem akadtak gondjai a beilleszkedéssel. Megjegyezte, hogy Skócia jó hely, szeles, esős, de focihoz tökéletes.

Ami nekem számít, hogy támogatják az emberek a focit. Most is telt ház volt ebben a nagy stadionban, úgy gondolom, hogy itt lehet fejlődni, és nekem ez az első számú célom.

– mondta Keresztes Krisztián, akinek első skóciai találata itt megtekinthető: