Reguly Antal és a magyar őstörténet-kutatás

Már régen megfogalmazták, hogy a magyarságot azért választották le a szkíta-hun örökségéről, hogy egy kis, jelentéktelen népet faragjanak belőlünk és ne emlékezhessünk dicső történelmi múltra. Mindezt azért, hogy az osztrák–német elvárásoknak meg tudjunk felelni. A nemzeti múltunkban a törést ténylegesen a 19. század második felében a Bach-korszak hozta, amikor egy Josef Budenz nevű német tudós ide ejtőernyőzött 1858-ban, hogy a kiforratlan összehasonlító nyelvtudományi kutatásokkal a magyar nyelvet kerékbe törjék. Budenzet a mai napig a modern finnugor összehasonlító nyelvészet megalapítójaként tisztelik a finnugoristák. Ehhez a művelethez felhasználták Reguly Antal Nyugat-Szibériában gyűjtött irodalmi folklór anyagát és erre alapozva 1856-ban indult meg kormánytámogatással, immár finnugor programmal a Magyar Nyelvészet nevű folyóirat Hunfalvy Pál szerkesztésében. Nem sokkal később az osztrákok azzal a követeléssel álltak elő, hogy a Magyar Tudományos Akadémia módosítsa az alapszabályait és mindenekelőtt törölje azt a részt, hogy „az Akadémia célja a magyar nyelv művelése”. Mindezt Alexander Bach osztrák belügyminiszter uralma és a „passzív ellenállás” idején, amikor fölszámolták a vármegyéket és bevezették a német nyelvet.

A jogász végzettségű Reguly Antal 1839-től kezdve lapp földön járt, majd számiknál és hanti-manysi népeknél, vagyis egyre keletebbre ment, az Ural környékére. Ezek végtelenül egyszerű népek, akik a lótenyésztést csak a középkorban sajátították el. Annak a mendemondának járt utána, hogy volt-e közös ősnyelv a magyarok és a finnek között, mert a németek minket finneknek kiáltottak ki, mint írta 1842-ben:

Lehetne-e e finn nyelvek közt, mely egy régibb testvére volna nyelvünknek, vagy juthatnánk talán összes ösmeretéből e finn nyelveknek – mint különféle elágazataiból ugyan azon egy ősnyelvnek – azon eredetnyelvre (Ursprache), melyből a mi nyelvünk is származik…

(idézi Szíj Enikő: Gyarmathi és Reguly és az Affinitas és az affinitas. Nyelvtudományi Közlemények, 2000.) Gyarmathi Sámuel Affinitas című műve 1799-ben jelent meg, amit az összehasonlító nyelvtudomány alapművének tekintik itthon.