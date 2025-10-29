Hankó BalázsTörökországkülpolitika

Hankó Balázs: A magyarok és a törökök stratégiai szövetségben állnak

A magyar és a török együttműködés több a diplomáciai kapcsolatnál, ez stratégiai szövetség is, amely megnyilvánul a felsőoktatás, innováció, kutatás, családpolitika és a kultúra területén is – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, a Török Köztársaság kikiáltásának 102. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

Forrás: MTI2025. 10. 29. 22:06
Budapest, 2025. október 29. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Török Köztársaság kikiáltásának 102. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szépművészeti Múzeumban 2025. október 29-én. Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI
Hankó Balázs szerint mindkét ország elkötelezett a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett, és következetesen védi saját érdekeit a nemzetközi színtéren. Mindkét ország hisz abban, hogy a nemzeti önrendelkezés, kulturális identitás és a független döntéshozatal a stabilitás és a fejlődés alapjai. – Szoros együttműködésünket ezek a közös értékek és a kölcsönös tisztelet erősítik meg nap mint nap – emelte ki a tárcavezető.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán 

A miniszter rámutatott arra, hogy a diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója alkalmából meghirdetett magyar–török kulturális év a gazdag programokon keresztül elmélyítette a két nép kölcsönös tiszteletét és megértését. Az évadban több mint 160 rendezvény valósult meg, amelyek csak Törökországban mintegy másfél millió embert értek el.

A kulturális együttműködés szelleme 2025-ben a tudomány és innováció évével folytatódik, új lehetőségeket teremtve a tudomány, a technológia és a jövőtudatosság terén – mondta Hankó Balázs.

Az év során sikeresen valósultak meg kétoldalú projektek olyan stratégiai fontosságú területeken, mint a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a szellemi tulajdon és az automatizált mobilitás – mutatott rá.

A magyar–török stratégiai partnerség hatalmas innovációs potenciált hordoz magában – hangoztatta a miniszter, aki szerint meg kell szólítani a XXI. század új generációit a saját nyelvükön a kreatív és digitális világuk eszközeivel. Atatürk örökségére építve közös célunk, hogy tartós hidakat építsünk a generációk között – mondta.

– Fontos, hogy kiálljunk nemzeti identitásunk mellett, amely kultúránkban gyökerezik, és oktatásunkon, tudományunkon keresztül visz minket a jövőbe – hangoztatta Hankó Balázs, hozzátéve: ma már több mint ezer török diák tanul magyarországi felsőoktatási intézményekben, és számos magyar hallgató választ török egyetemet a magyar Pannónia mobilitási program részeként.

Hankó Balázs kijelentette: mindkét ország kiáll a családok mellett, és – mint mondta – nagy örömmel fogadta, hogy Törökország 2025-öt a családok évének nyilvánította.

– Üdvözöljük Törökország átfogó családtámogatási intézkedéseit, és nagyra értékeljük ezt az elkötelezettséget, mert a generációk folytonossága, a társadalmi béke és az emberiség jövőbe vetett reménye csak erős családi struktúrákra épülhet – hangsúlyozta.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy október 29-e, a modern Törökország és a nemzeti függetlenség születésnapja. A köztársaság kikiáltása Mustafa Kemal Atatürk vezetésével maradandó szimbóluma a török nép szabadság, szuverenitás és haladás iránti elkötelezettségének – tette hozzá.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


