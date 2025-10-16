Hankó Balázs elképesztő bejelentést tett, Petőfi Sándor is csak csettintene örömében

Hankó Balázs a programot bemutató sajtótájékoztatón elmondta: ez a program arról szól, hogy a magyar kultúra közös érték, közös élmény. Azt a célt tűzte a kormány maga elé, hogy "mindenki hozzájusson az élhető, hozzáférhető magyar kultúrához és nemcsak Magyarországon, hanem ahol magyarok vannak szerte a Kárpát-medencében". Felidézte, hogy a kormány még 2023-ban indította el a Petőfi Kulturális Program első modelljét, amelyhez akkor nem kevesebb mint ezer település csatlakozott. A 4,8 milliárd forintból megvalósuló Petőfi Kulturális Program 2.0 célja már az, hogy kétezer magyarországi település mellett még több száz Kárpát-medencei magyar település is csatlakozzon - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 november 1-jével indul és jövő nyárig tart.

Forrás: Hagyományok Háza

Petőfi Kulturális Program 2.0

A miniszter elmondta, hogy megduplázták a részt vevő intézmények számát is, a programhoz 54 kulturális intézmény csatlakozott, köztük a Budapesti Operettszínház, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Hagyományok Háza, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, a Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti Művelődési Intézet és sok más kiválóbbnál kiválóbb kulturális intézmény.

Az Operaház segítségével egyre több településre jut el a magyar opera, a Nemzeti Filmintézet segítségével pedig filmvetítések lesznek szerte az országban, amelyeket beszélgetések követnek majd a filmekről - sorolta Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a kulturális program elengedhetetlen része lesz a néptánc, a népzene is, és a Magyar Nemzeti Levéltár egy egyedülálló családfakutatási programot is elindít.

Hankó továbbá kiemelte: úgy számolnak, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 keretében legalább 30 ezren "eljutnak" a Magyar Nemzeti Múzeumba, az Operettbe, az Operába, a Szépművészeti Múzeumba, "vagy éppen Fekete Péterhez egy kiváló cirkuszi előadásra". "

Kiss B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Program keretében tavaly 40 belföldi és 4 külföldi helyszínen léptek fel, összesen 12 629 ember látta az előadásaikat. Idén már 90 településen való fellépésre kaptak lehetőséget, és célba vették Brassót és Marosvásárhelyet is - fűzte hozzá a főigazgató.