Rendkívüli

Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

Hankó BalázsDr Hankó Balázspetőfi irodalmi ügynökség

Hankó Balázs elképesztő bejelentést tett, Petőfi Sándor is csak csettintene örömében

Csaknem ötmilliárd forintos kerettel elindul november 1-jével a Petőfi Kulturális Program (PKP) 2.0 - jelentette be Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője csütörtökön Kistarcsán.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 16. 19:11
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hankó Balázs a programot bemutató sajtótájékoztatón elmondta: ez a program arról szól, hogy a magyar kultúra közös érték, közös élmény. Azt a célt tűzte a kormány maga elé, hogy "mindenki hozzájusson az élhető, hozzáférhető magyar kultúrához és nemcsak Magyarországon, hanem ahol magyarok vannak szerte a Kárpát-medencében". Felidézte, hogy a kormány még 2023-ban indította el a Petőfi Kulturális Program első modelljét, amelyhez akkor nem kevesebb mint ezer település csatlakozott. A 4,8 milliárd forintból megvalósuló Petőfi Kulturális Program 2.0 célja már az, hogy kétezer magyarországi település mellett még több száz Kárpát-medencei magyar település is csatlakozzon - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 november 1-jével indul és jövő nyárig tart.

Forrás: Hagyományok Háza

Petőfi Kulturális Program 2.0

A miniszter elmondta, hogy megduplázták a részt vevő intézmények számát is, a programhoz 54 kulturális intézmény csatlakozott, köztük a Budapesti Operettszínház, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Hagyományok Háza, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, a Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti Művelődési Intézet és sok más kiválóbbnál kiválóbb kulturális intézmény.

Az Operaház segítségével egyre több településre jut el a magyar opera, a Nemzeti Filmintézet segítségével pedig filmvetítések lesznek szerte az országban, amelyeket beszélgetések követnek majd a filmekről - sorolta Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a kulturális program elengedhetetlen része lesz a néptánc, a népzene is, és a Magyar Nemzeti Levéltár egy egyedülálló családfakutatási programot is elindít.

Hankó továbbá kiemelte: úgy számolnak, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 keretében legalább 30 ezren "eljutnak" a Magyar Nemzeti Múzeumba, az Operettbe, az Operába, a Szépművészeti Múzeumba, "vagy éppen Fekete Péterhez egy kiváló cirkuszi előadásra". "

Kiss B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Program keretében tavaly 40 belföldi és 4 külföldi helyszínen léptek fel, összesen 12 629 ember látta az előadásaikat. Idén már 90 településen való fellépésre kaptak lehetőséget, és célba vették Brassót és Marosvásárhelyet is - fűzte hozzá a főigazgató.

Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese kiemelte, hogy a Petőfi Kulturális Program során már 2023 őszétől több mint 800 településen tartottak levéltári foglalkozásokat, több mint 30 ezer embert személyesen tudtak megszólítani.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu