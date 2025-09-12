Erős gyökerek nélkül nincs lombkorona – Indul a Hagyományok Háza új évada + videó

A hagyományőrzésnek valahogy nincs jó szájíze, mintha az önmagától nem lenne képes teret szakítani magának – mind ismerjük Sebő Ferenc erről szóló mondását. A megélés fontosságát azonban ma már kiegészíthetjük azzal, hogy kellő fogódzkodók nélkül értelmezni sem tudjuk mindazt, amit a hagyomány alatt értünk, s tulajdonképpen ez a gondolat hívta életre a Hagyományok Házát is, ami tudományos, képzési és különleges koordinációs tevékenységei mellett idén is széles programkínálattal várja a látogatókat.

A Magyar Állami Népi Együttes évadterveit Mihályi Gábor az együttes vezetője és Pál István ’Szalonna’ művészeti vezető ismertette az Hagyományok Háza sajtótájékoztatóján. Fotó: Gabor Dusa / Hagyományok Háza

Hagyományok Háza 2025/2026

Szeptemberben a Magyar Állami Népi Együttes két nagyszabású előadással is készül, melyek az együttes repertoárjának meghatározó darabjai: a Hajnali Hold és a Naplegenda egyaránt a magyar néptánc és népzene színpadi megfogalmazásának legmagasabb színvonalát képviseli. Az együttes október 17-én, az Eleven tánctörténet programsorozat részeként egy formabontóbb előadással is jelentkezik: Szálljatok, fiókáim – Szabad emlékezés Rábai Miklósra című darabjukkal a néhai táncművész, néptánc-koreográfus életműve előtt tiszteleg az együttes.

Az évad során a Hagyományok Háza megemlékezik Timár Sándor 95. születésnapjáról is, akinek művészete és pedagógiai munkássága meghatározó szerepet töltött be az együttes több mint hét évtizedes történetében is: az ünnepi eseménysorozat részeként közös előadások valósulnak meg a Timár Együttessel a Nemzeti Táncszínházban és a Budai Vigadóban.

Fotó: Gabor Dusa / Hagyományok Háza

Novemberben lesz látható a Gyökerek és szárnyak című ősbemutató, amely hat fiatal koreográfus – Ágfalvi György, Darabos Péter, Farkas Máté, Fundák Kristóf, Kele Kristóf és ifj. Zsuráfszky Zoltán – közös alkotása. A produkció egy személyes hangvételű előadás, amely a paraszti társadalom és a természet ősi egységéből kiindulva keresi a hagyomány helyét a XXI. században. Folytatódik a Közös ég alatt című sorozat, amelyben a Kárpát-medence gyermek- és ifjúsági néptánc kultúrája kiemelkedő képviselői lépnek színpadra a Magyar Állami Népi Együttes hivatásos táncművészeivel és zenészei­vel közösen.

Ebben az évadban a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a felvidéki Somorjáról és a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes fog bemutatkozni.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban még október végéig láthatjuk a Folk Fashion – Divat a folklór című tárlatot, november végéig pedig A Gyöngyélet – Népi ékszer a 21. században című, előre meghirdetett tárlatvezetésekkel egybekötött kiállítást. Október 11-én egy különleges, tánccal egybekötött divatbemutatón kelnek életre a Kis fekete pályázat győztes pályaművei. A zsűri – élén Cselényi Eszterrel, a Celeni divatmárka tulajdonosával – három fő szempont szerint választotta ki a legjobb alkotásokat: hagyomány és újraértelmezés, fenntarthatóság, valamint élmény és jelenlét.