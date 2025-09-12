Erős gyökerek nélkül nincs lombkorona – Indul a Hagyományok Háza új évada + videó

Rendkívüli

Nem könnyű a hagyományos népművészeti értékeket a mai kor számára is releváns és vonzó formában közvetíteni, de a Hagyományok Háza kimondottan erre törekszik az új, 2025/26-os évadban, miközben az újabb generációkat is igyekszik megszólítani.

Dani Áron
2025. 09. 12. 5:10
A sajtó munkatársai a Hagyományok Háza évadnyitó sajtótájékoztatóján. Fotó: Gabor Dusa Forrás: Hagyományok Háza
A hagyományőrzésnek valahogy nincs jó szájíze, mintha az önmagától nem lenne képes teret szakítani magának – mind ismerjük Sebő Ferenc erről szóló mondását. A megélés fontosságát azonban ma már kiegészíthetjük azzal, hogy kellő fogódzkodók nélkül értelmezni sem tudjuk mindazt, amit a hagyomány alatt értünk, s tulajdonképpen ez a gondolat hívta életre a Hagyományok Házát is, ami tudományos, képzési és különleges koordinációs tevékenységei mellett idén is széles programkínálattal várja a látogatókat.

A Magyar Állami Népi Együttes évadterveit Mihályi Gábor az együttes vezetője és Pál István ’Szalonna’ művészeti vezető ismertette az Hagyományok Háza sajtótájékoztatóján. Fotó: Gabor Dusa / Hagyományok Háza

Hagyományok Háza 2025/2026

Szeptemberben a Magyar Állami Népi Együttes két nagyszabású előadással is készül, melyek az együttes repertoárjának meghatározó darabjai: a Hajnali Hold és a Naplegenda egyaránt a magyar néptánc és népzene színpadi megfogalmazásának legmagasabb színvonalát képviseli. Az együttes október 17-én, az Eleven tánctörténet programsorozat részeként egy formabontóbb előadással is jelentkezik: Szálljatok, fiókáim – Szabad emlékezés Rábai Miklósra című darabjukkal a néhai táncművész, néptánc-koreográfus életműve előtt tiszteleg az együttes. 

Az évad során a Hagyományok Háza megemlékezik Timár Sándor 95. születésnapjáról is, akinek művészete és pedagógiai munkássága meghatározó szerepet töltött be az együttes több mint hét évtizedes történetében is: az ünnepi eseménysorozat részeként közös előadások valósulnak meg a Timár Együttessel a Nemzeti Táncszínházban és a Budai Vigadóban.

Fotó: Gabor Dusa / Hagyományok Háza

Novemberben lesz látható a Gyökerek és szárnyak című ősbemutató, amely hat fiatal koreográfus – Ágfalvi György, Darabos Péter, Farkas Máté, Fundák Kristóf, Kele Kristóf és ifj. Zsuráfszky Zoltán – közös alkotása. A produkció egy személyes hangvételű előadás, amely a paraszti társadalom és a természet ősi egységéből kiindulva keresi a hagyomány helyét a XXI. században. Folytatódik a Közös ég alatt című sorozat, amelyben a Kárpát-medence gyermek- és ifjúsági néptánc kultúrája kiemelkedő képviselői lépnek színpadra a Magyar Állami Népi Együttes hivatásos táncművészeivel és zenészei­vel közösen.

Ebben az évadban a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a felvidéki Somorjáról és a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes fog bemutatkozni.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban még október végéig láthatjuk a Folk Fashion – Divat a folklór című tárlatot, november végéig pedig A Gyöngyélet – Népi ékszer a 21. században című, előre meghirdetett tárlatvezetésekkel egybekötött kiállítást. Október 11-én egy különleges, tánccal egybekötött divatbemutatón kelnek életre a Kis fekete pályázat győztes pályaművei. A zsűri – élén Cselényi Eszterrel, a Celeni divatmárka tulajdonosával – három fő szempont szerint választotta ki a legjobb alkotásokat: hagyomány és újraértelmezés, fenntarthatóság, valamint élmény és jelenlét.

Nincsen évad néptáncoktatás és a táncház nélkül: az őszi félév Kalotaszeg táncainak jegyében telik a szombati táncházakban, míg novembertől a Mezőföld táncai kerülnek fókuszba. Kivételes alkalomnak ígérkezik szep­tember utolsó szombatján a Verbunk napi táncház, amely során három tájegység – Rábaköz, Szatmár és Felcsík – verbunk- és csárdáshagyományai elevenednek meg. 

Péntekenként visszatér az Aprók tánca, ahol a gyermekek játék, ének, kézművesség és élő muzsika révén ismerkedhetnek meg az évkör ünnepeivel és jeles napjaival.

A Hagyományok Háza két emblematikus sorozata is folytatódik: a Mesterek és tanítványok népzenei koncertsorozatban ezúttal Horsa István és az Ördöngős Népzenetanoda mutatkozik be, a Fókuszban a koreográfusok sorozat októberi estjén pedig Juhász Zsolt Érdemes Művész, a Duna Művészegyüttes vezetője, koreográfusa lép színpadra, és mellette bemutatkozik a fiatal alkotópáros, a Palócföld kultúráját színpadon megmutató Kovács József és Kovács-Jelinek Emese is. Folytatódik továbbá a Hagyományok Háza Szabadegyeteme is, olyan aktuális témákkal, mint a néptáncélet kortárs jelenségei, a mesemondás hagyománya, a gyógynövények népi alkalmazása, valamint a népdal és műdal kapcsolódási pontjai.

Horváth József
