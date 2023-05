A várakozás pillanata, a hajnali hold igézete

Katartikus egymásra találás

Az előadás szimbolikus címéről, arról, hogy mit jelképez a hajnali hold, az együttes vezetője elmondta: – Míg a nap az erő, a teremtő férfi jelképe, a szellem megtestesítője, addig a hold mindig a befogadó, a szellemi helyett az anyagi világhoz kapcsolódó nőiség jelképe. A hajnali hold az előadás pillanata, amikor még a hold uralja a földet, de már kel fel a nap. A produkció a várakozás pillanatát mutatja be. A várakozást, hogy felkeljen a nap, megérkezzenek a férfiak, mert akkor teljes az ember, ha párja is van, nőnek férfi, férfinek nő. Történjen addig bármi is az előadásban, a vége egy katartikus egymásra találás – mutatott rá a rendező. A műsorban elhangzó szövegek eredeti gyűjtések és Mihályi Gábor írásai. A szöveggel kapcsolatban elmondta, hogy a tánc és a zene a maga nonverbális művészetével sok mindent képes kifejezni, de a szó mágiája is nagyon fontos. Képes olyanokat is elmondani, amire a tánc csak átvitt értelemben utalhat. – Ezért szerettem volna, hogy szövegek jelenjenek meg az előadásban. Ezek döntően az én emlékeim, élményeim. Édesanyám élettörténetének bizonyos fejezetei szólalnak meg. Amikor beteg volt és idős, ápoltam és hallgattam vég nélkül a történeteit. Ezek rendkívül személyesek, de igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy mások is rá tudjanak kapcsolódni, hiszen egyetemes női történetek fogalmazódnak meg a női lélekről, az ösztönök szintjéről, erről a sokszor titkos és érzéki világról – tette hozzá.

Borítókép: Katartikus egymásra találás (Fotó: Dusa Gábor)