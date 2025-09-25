TörökországNATOlégtérvédelem

Törökország újabb lépést tett a balti védelemért

Az elmúlt hetekben több orosz drón és harci repülőgép is megsértette a balti államok légterét, ezért a NATO megerősítette keleti határai védelmét. A válaszlépések részeként Törökország ideiglenes jelleggel légtérellenőrző repülőgépet küldött Litvániába, amely már szeptember 22-én megkezdte működését.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 25. 18:46
Éjszaka, kivilágított kifutón várakozó katonai repülőgép. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Törökország ideiglenes jelleggel légtérellenőrző repülőgépet telepített Litvániába, a NATO biztonsági intézkedéseinek részeként – közölte a török védelmi minisztérium csütörtökön. A bejelentésre néhány nappal azután került sor, hogy orosz drónok hatoltak be a litván légtérbe.

Törökország ideiglenes légtérellenőrző repülőgépet küldött Litvániába a NATO biztonsági intézkedéseinek részeként, az orosz drónok fenyegetése miatt.
Törökország ideiglenes légtérellenőrző repülőgépet küldött Litvániába a NATO biztonsági intézkedéseinek részeként, az orosz drónok fenyegetése miatt.
Fotó: AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép alkalmas az alacsonyan repülő drónok és más, a szárazföldi radarok által nem mindig érzékelt objektumok észlelésére is. A gép szeptember 22-én kezdte meg működését a balti országban.

Törökország szerepe a NATO-ban

Az utóbbi hetekben Litvánia mellett Észtország, Dánia és Lengyelország is arról számolt be, hogy orosz drónok vagy harci repülőgépek sértették meg légterüket. A NATO ezekre a provokációkra válaszul megerősítette keleti határainak védelmét. 

Észtország és Lengyelország emellett konzultációt kért a szövetségesektől, amelyre a NATO negyedik cikke ad lehetőséget.

Törökország a NATO-tagállamok közül a második legnagyobb hadsereggel rendelkezik. Ankara ugyan több területen – például az energetikai és a turisztikai szektorban – jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, de a török kormány kezdettől fogva elítélte az ukrajnai háborút, és katonai támogatást is nyújt Kijevnek.

Borítókép: Éjszaka, kivilágított kifutón várakozó katonai repülőgép (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.