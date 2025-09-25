Törökország újabb lépést tett a balti védelemért

Törökország ideiglenes jelleggel légtérellenőrző repülőgépet telepített Litvániába, a NATO biztonsági intézkedéseinek részeként – közölte a török védelmi minisztérium csütörtökön. A bejelentésre néhány nappal azután került sor, hogy orosz drónok hatoltak be a litván légtérbe.

Törökország ideiglenes légtérellenőrző repülőgépet küldött Litvániába a NATO biztonsági intézkedéseinek részeként, az orosz drónok fenyegetése miatt.

Fotó: AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép alkalmas az alacsonyan repülő drónok és más, a szárazföldi radarok által nem mindig érzékelt objektumok észlelésére is. A gép szeptember 22-én kezdte meg működését a balti országban.

Törökország szerepe a NATO-ban

Az utóbbi hetekben Litvánia mellett Észtország, Dánia és Lengyelország is arról számolt be, hogy orosz drónok vagy harci repülőgépek sértették meg légterüket. A NATO ezekre a provokációkra válaszul megerősítette keleti határainak védelmét.

Észtország és Lengyelország emellett konzultációt kért a szövetségesektől, amelyre a NATO negyedik cikke ad lehetőséget.

Törökország a NATO-tagállamok közül a második legnagyobb hadsereggel rendelkezik. Ankara ugyan több területen – például az energetikai és a turisztikai szektorban – jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, de a török kormány kezdettől fogva elítélte az ukrajnai háborút, és katonai támogatást is nyújt Kijevnek.

Borítókép: Éjszaka, kivilágított kifutón várakozó katonai repülőgép (Fotó: AFP)