Media MarktKínakereskedelem

A kínaiak már a polcon vannak

A kínai JD.com nemrégiben közel 860 milliárd forintért többségi tulajdonjogot szerzett a MediaMarkt anyacégében, a lépés jól mutatja a világgazdaság erőviszonyainak átrendeződését, hiszen 2010-ben még a német óriáscég akart betörni a kínai piacra. A JD-nek nem titkolt célja, hogy a régi, nagy európai márkákat kiszorítsák a saját piacaikról.

Gombos Krisztián
2025. 10. 30. 5:43
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt években itthon is rendkívül népszerűvé váltak a különböző internetes áruházak, piacterek: 2024-ben 4,3 millió magyar vásárolt online, 48 százalékuk külföldről is. A bruttó forgalom 15 százalékot nőtt, elérte az 1945 milliárd forintot, a leadott rendelések száma 114 millió volt. Az online részesedés a teljes kiskereskedelemből nagyjából 9,6 százalék, ennek a felét multinacionális nagyvállalatok értékesítik, mint például a MediaMarkt és a Saturn Holding német anyacége, a Ceconomy, illetve a legnagyobbak közt van a cseh Alza, a román EMAG és magyar tulajdonúak is, mint például az AQUA, az iPon és a BestByte.

Media Markt áruház, bolt, kereskedelem, vásárlás
Kiszoríthatják a kínai márkák az európaiakat. Fotó: Vémi Zoltán

2022-ben a Temu megjelenése jelentett trendfordulót. A kínai online piactér rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert, már 2,3 millió magyar vásárolt rajta legalább egyszer, jelenleg a piac hat százalékát birtokolják. 2024-ben a 120 milliárd forintos bevétele háromszor több volt, mint a MediaMarkt online megrendelésekből származó forgalma.

A kínai cégek már 2021-től kezdve hoztak létre raktárakat Európában, de ezek előnyei csak kevés országban kezdenek el éppen mostanában érvényesülni. 

A csomagok főként közúton, vasúton és tengeren szállított konténerekben jutnak el Európába, ami általában 30-45 napot vesz igénybe. A légi fuvarozás jóval gyorsabb, három–hét nap, de drágább is.

 2022-ben ezen változtatott a Temu, amely ingyenes légi szállítással igyekezett vonzóbbá tenni a csomagos rendeléseket Kínából, azonban a kínai kiskereskedők esetében is fennáll az, hogy a szállítmányozás és a célpiacokon történő fuvarozás és kézbesítés nem saját logisztikai hálózatukon keresztül bonyolódik.

2025 júliusában e tekintetben értünk egy mérföldkőhöz, ugyanis a kínai JD szert tett a Ceconomy 11 országot lefedő szállítmányozási, raktározási és értékesítési kapacitására. Ezzel a JD a Kínában már bevált stratégiáját valósítja meg Európában, amelynek alapja a több közbülső szint és szereplő kiiktatása az értékláncokból.

A tartós fogyasztási cikkek termelése a reform és nyitás után kiszerveződött a nyugati országokból Kínába. Ehhez még a nyugati cégek biztosították a tőkét és a technológiát, ma már nagyrészt inkább csak megrendeléseket adnak le a kínai beszállítóknak, akik egyszerre több, nagy nyugati márkát szolgálnak ki. 

Ezután a szállítmányozás következett, ma Kína rendelkezik a világ legnagyobb teherhajóflottájával.

 A 2010-es évekre már megjelentek a kínai tulajdonban lévő vállalatok a saját fejlesztésű termékeikkel is. Ezek közül a nyugati fogyasztók csak a jéghegy csúcsát ismerik, mint például a Huawei, Xiaomi, Lenovo vagy a Hisense. A kínaiak szándékában áll, hogy az európai tulajdonú vállalatokat, mint a Tefal, Bosch, Siemens, Miele vagy a Kärcher kiszorítsa a saját piacukról. Kínában ez a folyamat már előrehaladott, jelenleg Európa került a fókuszba.

A JD-nek ebben nagy szerepe volt otthon, sok ezer kínai márka piacra jutását tette már lehetővé. A cég vezetője 2025 júniusában kijelentette, hogy a következő öt év feladata lesz ezer kínai márka bevezetése az európai piacra. 

Állítása szerint ezek minősége sok esetben meghaladja a nyugati termékekét, és ezen vállalatok erősebbek az innovációban, tehát már nem olcsóbb, utángyártott árucikkek dömpingjére kell felkészülniük a nyugati cégeknek.

A kínai cég a Ceconomyvel való együttműködés révén hozzáférést kap a 11 országban jelen lévő, több mint 1030 fizikai boltot magában foglaló hálózathoz. Sandy Xu, a JD jelenlegi vezérigazgatója szerint az a céljuk, hogy Európa vezető, következő generációs fogyasztói elektronikai platformját építsék fel, ötvözve a kínai csoport e-kereskedelmi erejét a Ceconomy fizikai üzleteinek jelenlétével és márkaismertségével.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.