Aranyba fektetett a világ

Miért tartják ma sokan jó befektetésnek az aranyat? A válasz több tényező együtteséből adódik. Az arany hagyományosan biztonsági eszköz: válságban, geopolitikai feszültség vagy pénzromlás (infláció) idején keresik, mert fizikai állapotában tartható, nem kamatozik ugyan, de tartós értékmegőrző szerepe mindenki számára közérthető. Az államok vásárlása (központi bankok felhalmozása) önmagában is keresletet generál és jelzést ad a piacnak arról, hogy az aranyat stratégiai tartalékként kezelik, ami hosszú távon támogatja az egyes országok valutájának árfolyamát. (Bár ez a dollárra nem feltétlenül igaz, hiszen az amerikai fizetőeszköz úgy gyengült el, hogy erős aranytartaléka van az országnak). Emellett likvid piac, széles körű kereskedés és sokféle belépési lehetőség (rudak, érmék, ETF-ek, zártkörű termékek) áll rendelkezésre, így az arany könnyen elérhető a kis- és nagybefektetők számára egyaránt.

Ugyanakkor fontos megemlíteni a kockázatokat is: az arany ára volatilis lehet, nem fizet kamatot vagy osztalékot, és a vételi/eladási felárak, valamint a tárolási/ biztosítási költségek csökkenthetik a hozamot, ezért portfóliókban gyakran kiegészítő, diverzifikációs szerepet kap.





Az árak alakulását tekintve 2023 rekordév volt a korábbi évekhez képest: a 2023-as éves átlagár mintegy 1 940,5 dollár volt unciánként, és az év végén a záróár rekord közeli szintre ért (ezzel a 2023-as év hozama jelentős lett). 2024-ben az ár tovább emelkedett: egy uncia arany 2386 dollárra ugrott – ez egyértelmű, erős éves emelkedés a 2023-as rekord szinthez képest is, és 2024-ben több negyedév is új történelmi csúcsokat hozott. 2025-ben az árfolyam a 2024-es bázisról további emelkedésbe kapcsolt: geopolitikai feszültségek, banki és makrogazdasági bizonytalanságok, valamint a piaci várakozások a kamatcsökkentések belengetése mind hozzájárultak ahhoz, hogy 2025-ben az arany ára újabb rekordokat érjen el. Októberre az úgynevezett spotárak már négyezer dollárig emelkedtek, sőt 4300–4380 dolláros árfolyamon is jegyezték a nemesfémet unciánként. Ez a gyors emelkedés 2025-ben jókora árvolatilitással társult, hiszen közben erőteljesen elgyengül a dollár. Tehát voltak pillanatok, amikor a dollárban számolt csúcsok ellenére sem volt forintban számolva növekedés. A piacok azonban annyira bizonytalanok a világ biztonsági kérdéseit illetően, hogy nagyon megnőtt a tőkekimentés iránt az igény. A pénzek jelentős része pedig egyszerűen aranyba és ezüstbe „vésődött”, így ma már forintban számolva is nagyon komoly árnövekedést tudhat maga mögött 2025-ben mindként nemesfém.



Fontos hangsúlyozni – ezt az összes szakember elmondja –: az arany elsősorban értékőrző eszköz, ahogyan például a svájci frank.

Különös helyzet, hogy az elmúlt három évben szárnyalt az árfolyam, nagyon komoly hozamot kínálva a befektetőknek. A mostani várakozások szerint van még szufla az árakban, nem kizárt, hogy 2026-ig ötezer dollárig kúszik fel az árfolyam, ami továbbra is jó hozamú befektetésnek minősül, de már látszódik, hogy lassuló növekedésre lehet számítani, ami nagyban függ a világpolitikai helyzettől, az aranybányák kitermelésétől és persze attól, hogyan alakul a dollár árfolyama. Az is nagy kérdés, hogy a világ jegybankjai mikor döntenek úgy, hogy az aranytartalékokat érdemes piacra dobni. Az is nagy kérdés, hogy az árfolyam megtorpanása után egy stabil vagy gyors árfolyamcsökkenés következik. Ez komoly veszteséget is okozhat a befektetőknek. Tény azonban egy ilyen folyamatnak nagyon komoly előjelei lesznek.