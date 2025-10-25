Aranyba fektetett a világ

Az elmúlt években az államok aranytartalékai újra reflektorfénybe kerültek: sok jegybank – köztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – aktívan növelte fizikai aranyállományát, mint stratégiai tartalékot. Magyarország esetében a változás látványos: a központi bank 2018 előtt mindössze néhány tonnányi aranyat tartott (a történeti mélypont 3,1 tonna körül volt), 2018-ban tízszeres emelés történt és a tartalék 31,5 tonnára nőtt, majd 2021-ben további vásárlásokkal 94,5 tonnára emelkedett, végül 2024-ben az MNB bejelentette, hogy a tartalékot 110 tonnára növelte – vagyis az elmúlt 5–10 évben a magyar állami aranykészlet egészen kis volumenből vált regionális szinten kiemelkedővé.
A nemzetközi kép hasonló trendet mutat: a központi bankok 2022–2024-ben rekordvásárlásokat hajtottak végre – 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben egyaránt jelentős mennyiségek kerültek a hivatalos tartalékokba – és 2024-ben a központi banki felhalmozás tovább tartott, ami erősítette az arany szerepét a nemzetgazdasági kockázatok elleni védelemben.
A World Gold Council és más források szerint a központi bankok 2023-ban és 2024-ben is összességében ezer tonna körüli éves nettó vételt hajtottak végre, ami markánsan emelte a hivatalos tartalékok aranytömegét.
A magánszektorban, vagyis háztartásoknál és magánbefektetőknél tartott arany mennyisége világviszonylatban nagyon nagy: a World Gold Council 2024 végére vonatkozó adatai szerint az összes felszínen lévő (azaz valaha kibányászott és megőrzött) arany mintegy 216 000 tonna körül volt, ennek a legnagyobb része ékszer formájában található (körülbelül 97 000 tonna), míg a rudakban és érmékben (ide értve az ETF-ekben levő) mintegy 48 600 tonna volt. Ha a központi bankok (körülbelül 37 700 tonna) mennyiségét levesszük, akkor a nem hivatalos, magánkézben lévő készlet nagyságrendileg több tízezer tonna (százezres helyett inkább százezres nagyságrend tizede: pontosabban a WGC-adatai alapján a magán/kereskedelmi rész nagyjából 178–179 ezer tonnára tehető az összes nem hivatalos komponens összeadásával, amelyben az ékszerek és a fizikai rudak/érmék dominálnak). Ez azt jelenti, hogy a háztartások és magánbefektetők birtokában lévő arany egyrészt hatalmas értéket képvisel, másrészt földrajzilag és kulturálisan igen koncentrált (például India és Kína kiemelkedő háztartási aranytartalékkal rendelkeznek).