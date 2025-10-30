idezojelek
A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

Bánó Attila
pazdics Felvidék szlovák-magyar viszony evangélikus ünnepség barátság 2025. 10. 30.

Az elmúlt hétvégén a felvidéki Pazdics (szlovákul Pozdisovce) község evangélikus gyülekezete 1650-es alapításának 375. évfordulóját ünnepelték a helyi hívők. Ennek az eseménynek a helyi közösségen túlmutató, a két szomszédos nép kapcsolatait érintő országos jelentősége van, ezért érdemes közhírré tenni.

A kassai kerület nagymihályi járásában fekvő település történelmében számos magyar vonatkozás található, főként a vidék egykori birtokos családjainak emléke miatt. Pazdics híres szülöttje volt szirmai és szirmabesenyői Szirmay András (1656–1723), aki Szirmay Péter (1608–1658) zempléni alispánnak, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hívének fia volt. András az eperjesi evangélikus gimnáziumban együtt tanult gróf Thököly Imrével, a későbbi magyar fejedelemmel, majd német földön folytatta tanulmányait. 1681-ben csatlakozott Thököly Habsburg-ellenes felkeléséhez, és 1682 nyarán elfoglalta Kassa városát és várát. A felkelés leverése után – egy év fogságot követően – hosszú időn keresztül magas hivatali tisztségeket viselt. 1704-ben, az újabb szabadságharcot vezető II. Rákóczi Ferenc fejedelem oldalára állt és Zemplén vármegye alispánja lett. Az 1705-ös szécsényi országgyűlésen szenátorrá választották.

A kastélyépítő, evangélikus templomot helyreállító, lutheránus hitvallást támogató Szirmay családot ma is tisztelik a pazdicsiak, így érthető, hogy nagy örömmel fogadták a Németországban élő leszármazottat, Szirmay Márkus mérnököt, aki a Göttingen melletti Bovendenből érkezett az ünnepségre. 

Denisa Kuruc Vargová lelkész asszony az ünnepi istentiszteletre a felvidéki kötődésű, tapolylucskai és kükemezei Bánó család két tagját (Szirmay-rokonság) is meghívta. Az egyházi személyeken kívül sokat tett az ünnepség sikeres megszervezéséért a közeli Vinnán élő Halapy Takács Péter helytörténész-üzletember is. 

A telt házas istentiszteleten beszédet mondott Peter Mihoc, a Szlovákiai Evangélikus Egyház keleti kerületének püspöke, és a szertartást más magas rangú egyházi tisztségviselők is megtisztelték beszédeikkel. A hívek lelkes közreműködésével egymást követték a szebbnél szebb énekek, majd Szirmay Márkus is szót kapott. Neki köszönhetően magyarul hallhattunk néhány gondolatot az ősök valláserősítő szerepéről, illetve köszönetet a helyi közösség hagyományőrző tevékenységéért, a Szirmay-emlékek ápolásáért.

Szlovákiában ma másféle szelek fújdogálnak, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. 

Egyre több kézzelfogható megnyilvánulását látjuk a magyar–szlovák kapcsolatok javulásának, évezredes történelmi együttélésünk pozitív hatásainak. Mert pozitívumnak kell tekinteni azt a felismerést, hogy a közös múlt sokféle értékkel gazdagította a két nép kultúráját. A magyar és a szlovák gondolkodásban, mentalitásban sokkal több a közös, mint az elválasztó vonás.

 A politikai indíttatásból gerjesztett korábbi ellentéteket legyőzi a józan ész és az a fajta jó szándék, amelynek tápláló ereje a keresztény szeretetből fakad.

A két ország politikai vezetőinek akarata immár jó irányba tereli a kapcsolatainkat, de 

nagyon fontos egyházainknak az a tevékenysége is, amely erősíti nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát. És persze fontos a civil szervezetek ez irányú erőfeszítése is. 

Elég, ha Orosz Örsnek, a hangyaszorgalmú felvidéki magyar politikusnak és a Sine Metu Polgári Társulásnak az értékmentő munkájára gondolunk. Ők például tavaly, a Nemzeti Örökség Intézetével, Móczár Gábor főigazgatóval, valamint a roskoványi szlovák polgármesteri hivatallal összefogva helyreállították, és ünnepség keretében újraavatták a Kárpát-medence legelső, 1851-ben titokban felállított, később ledöntött, majd drónfelvételek segítségével megtalált honvédemlékművét. A roskoványi emlékmű annak a (számunkra vesztes) csatának állít emléket, amely 1849. június 20-án, a lengyel határhoz közeli Héthárs mellett zajlott a honvédcsapatok és az észak felől benyomuló, hatalmas túlerőben lévő cári sereg között. Ebben az ütközetben körülbelül kétszáz (orosz jelentések szerint háromszáz) magyar, lengyel és szlovák harcos esett el. Az emlékművet a helyi szlovákok is magukénak érzik.

Orosz Örs és csapata régóta végez műemlékvédő munkát Gombaszögön, mostanában pedig a sárosi Pécsújfalun állítják helyre az ősidők óta elhanyagolt Péchy-várkastélyt. És nem feledkezhetünk el a magyar és a szlovák kormány támogatásával megvalósuló nagyobb projektekről sem, mint amilyen például az Esztergomnál tervezett és a következő években megvalósuló, teherforgalom céljára szolgáló új Duna-híd.

Minden szinten fontos az együttműködés, mert Európának ebben a régiójában nemcsak a múltunk kapcsol össze minket, hanem jelenbeli érdekeink és jövőt építő terveink is. 

A nagy nemzetekhez képest kicsik vagyunk ugyan, de többet érhetünk el, ha együttműködünk és összefogunk. A barátság már csak ráadás.

A szerző író, újságíró

