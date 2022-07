A háborúba ájult világ

– Adjon öt szép gesztenyét, jóasszony!

– Viccel velem az úr, szelíd gesztenyének híre, hamva sincs.

– Tudom én, hogy otthon van maguknak egy zsákkal, a városi ember meg dögöljön éhen.

– Jönne el hozzánk a nagyságos úr, meglátná, hogy üres a padlás. Jó, ha pityóka kerül az asztalra.

– Múlt héten még kifli krumplit árult. Hova lett?

– Hova lett volna? Elfogyott. Csak ez maradt, a góliát.

– Ez magának góliát? Inkább törpekrumplinak mondanám. Adjon hármat, de a nagyobbakból ám!

Fene essen ebbe a francos háborúba! Falun biztos könnyebb, ott legalább van elég élelem. Mostmár Tisza István is azt mondja, hogy a végsőkig ki kell tartani. Pedig az elején még vonakodott őkelme, mikor nem tagadom, én is felbuzdultam. A hadüzenet hallatára az utcára tódultunk, éljen a háború! A kávéházban még a cigány is hazafias dalokat húzott. Díszvacsorákon búcsúztattuk a bevonulókat. Öles plakáton imádkozott a király:

mindent megfontoltam, mindent meggondoltam, a szerbek pimaszsága miatt lépjünk a tettek mezejére!

Dezső kollégát, a hivatalból azzal küldtük a frontra abban a csinos, csukaszürke mundérjában, hogy Vilmos császár is megmondta, mire lehullanak a falevelek… Azt harsogja a rádió, sulykolják belénk a lapok, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a háborús erőfeszítésekből. Mivel nem vagyok hadra fogható, jelentkeztem az Önkéntes Őrsereghez. Hetente egyszer éjjel a főpostán őrzöm az egyik lejáratot. Eleinte kihúztam magam, mégiscsak teszek valamit a győzelemért, ami nem maradhat el. Most már, hogy sötétedés után fosztogató bandák járják a várost, hajlok rá, hogy hallgassak a feleségemre, és asztmámra való hivatkozással letegyem a szolgálatot.