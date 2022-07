Idegen civilizáció is küldhetne ilyen jelet, de még nem küldött

A négy nagy parabolareflektorból álló CHIME­ rádióteleszkóp folyamatosan figyeli az eget. Úgy tervezték, hogy elcsípje a világegyetem legkorábbi szakaszában kibocsátott rádiójeleket, ám a berendezés a gyors rádiókitörésekre is érzékeny. Amióta 2018-ban elkezdte a megfigyelést, több száz FRB-t észlelt, amelyek az égbolt különböző részeiből származnak. Egy hónappal ezelőtt újabb érdekes megfigyelésről érkezett hír, amely újabb kérdéseket vetett fel. Az FRB 20190520B jelű gyors rádiókitörést felfedező Di Li (Chinese Academy of Sciences) és munkatársai a Nature folyóiratban azt állítják, hogy egy teljesen új típusú szignált találtak. Ez a jel a gyors rádiókitöréseknek abba a néhány százalékába tartozik, amelyek ismétlődnek. A legtöbb ismétlődővel ellentétben azonban itt nem találják a kitörések és csendes időszakok szokásos, feltűnő ciklikusságát. – Az FRB 20190520B az eddig ismert egyetlen tartósan ismétlődő gyors rádiókitörés, ami azt jelenti, hogy eddig egyszer sem kapcsolt le – idézte a csillagászat.hu a felfedezőt, Di Li kutatót.

A jelek jellemzően legfeljebb néhány ezredmásodpercig tartanak. Néhány napja azonban olyan jelről érkezett hír, amely az átlagosnál körülbelül ezerszer hosszabb ideig, három másodpercig, fennmarad. Ezt a bizonyos jelet a CHIME­ 2019. december 21-én fogta, ami azonnal felkeltette Daniele Michilli figyelmét, aki éppen a bejövő adatokat vizsgálta. – Nemcsak hogy nagyon hosszú volt, körülbelül három másodpercig tartott, hanem időszakos, rendkívül pontos csúcsok is voltak – mondta Daniele Michilli, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kavli Asztrofizikai és Űrkutatási Intézetének posztdoktora. Az FRB 20191221A címkével ellátott jelenség az eddig észlelt leghosszabb ideig tartó FRB, a legtisztább periodikus mintázattal. A jel forrása egy távoli galaxisban található, több milliárd fényévnyire a Földtől – olvasható a hírről beszámoló, a világ egyik legjobb egyetemeként emlegetett MIT honlapján. Hogy pontosan mi lehet ez a forrás, az továbbra is rejtély, bár a csillagászok azt gyanítják, hogy a jel neutroncsillagból érkezhet

– ezek rendkívül sűrű, gyorsan forgó óriáscsillagok összeomlott magjai. – Nem sok olyan objektum van az univerzumban, amely periodikusan ismétlődő jeleket bocsáthat ki – mondja Daniele Michilli. Saját galaxisunkban erre a pulzárok és a magnetárok kiváló példák. (A pulzárok olyan neutroncsillagok, amelyek a csillagok forgása közben rádióhullám-nyalábokat bocsátanak ki, míg a magnetárok hasonló sugárzást keltenek szélsőséges mágneses tereik miatt.) Ezért gondolják úgy a felfedezők, hogy az új jel egy magnetár vagy pulzár terméke lehet. Az egyetemi közlemény szerint az új jel tulajdonságaiból az következik, hogy a forrás körül különleges plazmafelhő található. A csapat azt várja, ha több periodikus jelet észlel ebből a forrásból, azokat speciális asztrofizikai óraként használhatják fel. A kitörések gyakorisága és azok változása reményeik szerint felhasználható az univerzum tágulási sebességének mérésére.