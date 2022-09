Huszonegy év után itt az újabb világpolitikai fordulópont

A Moszkvával szembeni amerikai ellenérzések és a nyugati szankciók nem kedveztek ez utóbbi eshetőségnek. Oroszország februárban indított ukrajnai inváziója megoldotta a fősodorbeli amerikai sajtó dilemmáját, hogy kit pozicionáljon a világ vezető – noha önjelölt – demokráciájának első számú ellenségeként. A The New York Times­ vagy a The Washington Post például éveken át vacillált a címoldalán, hogy a korruptnak és agresszívnek tartott kínaiakat tegye-e meg első számú közellenségnek – a 2019-es hongkongi történések ehhez alapot is adtak – vagy az oroszokat. A dilemmát az oldotta fel, hogy Vlagyimir Putyin, aki jó húszéves regnálása során immár a negyedik amerikai elnökkel néz farkasszemet, minden határon túlment a washingtoni megítélés szerint. Pedig az ifjabb Bush annak idején még látta Putyin lelkét, amint a szemébe nézett. De kit érdekel ez, amikor ma amerikaiak milliói szorítanak világsztár kosárlabdázónőjüknek, a kábítószerrel való visszaélés miatt orosz büntetőtelepen sínylődő Brittney Grinernek, hogy kijusson a „gonosz birodalmából”?

Legfeljebb a ­George W. Bush elnöki könyvtár levéltárosait. Azt is túlzás lenne állítani eközben, hogy az amerikaiak figyelmét a világ kötné le, miközben otthon ég a ház. A több mint 330 milliósra duzzadt ország szélsőségesen megosztott, a felmérésekben megkérdezettek több mint negyven százaléka szerint elképzelhető, hogy az elkövetkező évtizedben polgárháború tör ki otthon.

A belföldről származó (homegrown) terrorizmusra időnként újabb és újabb példa akad, de 2001. szeptember 11-e – noha akkoriban sokan tartottak tőle – nem ismétlődött meg, az iszlamista terror nem tudott gyökeret verni Amerikában. Washington javára legyen írva, a külső terrorfenyegetettséget szigorú beutazási és vízumpolitikával valóban mérsékelni tudta. A bő tíz éve halott Bin Laden képét – simaképűbb ellenségként – időközben Putyin vette át a fősodorbeli amerikai médiában, tandemben Donald Trumppal, aki a vezető lapok szerint összejátszott vele, és a hírek szerint nem átall nekiveselkedni, hogy 2025-ben visszavegye Joe Bidentől a Fehér Házat. Trumpra most teljes az össztűz, legyen szó a Capitolium 2021. január 6-i ostromáról (uszítás) vagy az Ovális irodából Floridába hazavitt dobozokról (államtitoksértés). Kár, hogy Bin Ladennel ellentétben Trump inkább egy idős amerikaira hasonlít, semmint arab terroristára – semmi sem lehet tökéletes…

De szegény Biden! Az életben maradottak közül a legkevésbé fitt a feladatra. Az ifjabb Bush nem volt nagy intellektus (a háttérhatalom ügyesen kitöltötte az űrt), de politikailag potens volt. Amerika most éppen akkor áll vezetői válság előtt, amikor a saját külpolitikai doktrínája szerinti két fő ellenlábasa a legkevésbé sem. Putyin uralmát sem másvalaki, sem pedig az ukrajnai háború nem kezdte ki – a kétes hatékonyságú nemzetközi szankciókról már nem is beszélve –, miközben Kínában Hszi Csin-ping (Xi Jinping) elnök-pártfőtitkár októberben a szokásos pekingi táncrend fényében meglepő újrázásra készül. Új fiúk lennének a háztömbből? Nem éppen, hetven körül vannak, csak Bidennél jobban bírják a strapát.

A Nyugat vezető hatalmaként Amerika proxyháborút (sajátot, de külső színtéren) vív Ukrajnában, fegyvereket szállítva, anyagi és kommunikációs segítséget nyújtva kelet-európai védencének. A világ vezető erőközpontjai közötti konfliktus kiéleződése különösen nagy kontrasztot mutat a 91 évesen elhunyt Mihail Gorbacsov búcsúztatásakor.

Vele az utolsó szovjet politikus távozott, aki megbékélt Ronald Reagannel, az idősebb George Bushsal, megteremtve a német újraegyesítés és a kelet-közép-európai rendszer-változtatások előfeltételeit. A világ a glasznoszty idején került ki a hidegháborús spirálból. De már Gorbacsov idején hajtottak végre olyan arab terrortámadásokat, mint az 1985-ös schwechati merénylet, amely megsebesítette Kibédi Ervin és Szegedi Molnár Géza színészeket is, vagy a négy magyar áldozatot is követelő, 1988-as lockerbie-i robbantás.