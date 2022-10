Árpád-szobor a hegyen

A brassói Cenk-hegyen 1896-ban emelt oszlop egyike volt az országgyűlési határozatban rögzített hét emlékműnek, amelyeket a millenniumi Magyarország hét különböző pontján helyeztek el. A magyarság ezeréves Kárpát-medencei jelenlétét megörökítő emlékjelek „kigondolója”, Thaly Kálmán ország­gyűlési képviselő nemcsak az emlékművek szimbólumrendszerét „álmodta meg”, hanem a helyszínek pontos kijelölésében is részt vett.

Thaly bevallása szerint az erdélyrészi emlékmű kijelölésénél volt a legnagyobb gondban. Végül a Keresztényhavas északkeleti nyúlványára, a Brassóba mélyen benyúló Cenk-hegyre esett a választása. A kerek talapzatból kinyúló dór oszlop tetején ugyanolyan honfoglalás kori vitéz vigyázta a Tömösi-szorost, Magyarország délkeleti kapuját, mint az északnyugatit a dévényi vár fokán.

Az első világháborút követően megszállt országrészek magyar emlékműveinek sorsa mindnyájunk számára ismert: megcsonkításuk, elpusztításuk vagy kegyeletsértő átértelmezésük előrevetítette a Trianon után kisebbségbe került magyarságra váró megpróbáltatásokat.

A brassói millenniumi emlékmű kálváriája több szempontból is kiemelkedik az elpusztított magyar emlékek sorából, hiszen megsemmisítése már 1913-ban, tehát még a fennálló magyar államalakulat keretében bekövetkezett! Talán éppen ezért ismert kevésbé a története, és már az első világháború végén sok téves információ jelent meg róla a korabeli sajtóban.

Kovács Lehel István, a Heraldika Kiadó gondozásában idén napvilágot látott könyv szerzője az emlékmű történetének széthullott tükörcserepeit igyekezett összerakni az újságokban megjelent hírek közlésével és helyes értelmezésével. Könyvében így kerekedik ki a brassói Cenk-hegyen 1896. október 18-án leleplezett millenniumi emlékmű szomorú története, illetve utóélete, amelyről talán még az elpusztításánál is kevesebbet tudunk.

Kovács Lehel István: Szobor a hegyen.

A Cenk-tetőn lévő Árpád-szobor története. Heraldika Kiadó, Budapest, 2022. Ára: 4990 forint

Az emlékmű jelenkori kultuszának ápolásában a szerző is aktív részt vállal, ezért nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedek eseményei is érdekesek és jól adatoltak, hiszen az erre vonatkozó értesülések „első kézből” valók. A szerző alaposságára vall az is, hogy könyvében minden sajtóhírt közölt, amelyhez hozzájutott.

Ez az összegzés jól rávilágít arra, hogy a korabeli értesülések mennyire eltérhettek egymástól, ezért nem árt az innen származó információkat kellő óvatossággal és fenntartással kezelni.

Az emlékmű történetének tárgyalásánál jobb lett volna, ha több a magyarázó szöveg és kevesebb az idézet, mert így a kötet inkább tematikus cikkgyűjtemény jelleget ölt. Ugyanakkor az idézetek tárháza bizonyíték arra, hogy a korabeli magyar sajtó digitalizálásával évek óta szorgalmasan foglalkozó cég adatbázisa kimeríthetetlen művelődéstörténeti forrás, amely jócskán megkönnyíti a kutatók dolgát.