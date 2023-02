Száz esztendeje született az Aranycsapat középhátvédje, az edzőként is elismert Lóránt Gyula

Személyiségjegyeit minden bizonnyal az édesapja ültette el benne. Lipovics Gyula rendőr altisztként három fiától is rendet és fegyelmet követelt meg.

A későbbi válogatott labdarúgót is Lipovics Gyulaként anyakönyvezték Kőszegen, ahol született, apja 1928-ban magyarosította a maga és persze a fiai nevét is Lórántra. Nemcsak új vezeték-, egyben becenevet is kapott, a futball világában később csak Lóriként emlegették.

Sebes Gusztáv „puhítja” Kádárt

Ifjabb Lóránt Gyula szigorú, vallásos nevelésben részesült. A katolikus elemi iskola után apja a kőszegi bencés gimnáziumba íratta be. Ne szépítsük, nem a tanulás volt az erőssége, ám a bencések a sportolásra és a testnevelésre is nagy hangsúlyt fektettek, s Lóránt Gyula tehetsége e téren hamar megmutatkozott, életrajzírói szerint nem csupán labdarúgásban, hanem kosárlabdában, asztaliteniszben, korcsolyázásban és síelésben is kitűnt a társai közül. Kőszegről is beválogatták az ifjúsági válogatottba, s már tizenévesként meghatározó játékosa volt szülővárosa csapatának, amellyel kis híján feljutott az első osztályba.

Az érettségi után azonnal szerződést ajánlott neki a legendás Nagyváradi AC, amely közismerten első vidéki csapatként nyert bajnokságot 1944-ben.

Lóránt ekkor még nem középhátvédként, hanem jobbszélsőként, majd -összekötőként szerepelt, ami sokoldalú képességeiről árulkodik. Ahogy egyre közeledett nyugat felé a front, a Nagyvárad több futballistájával együtt az átmenetileg Nemzetivé átkeresztelt Vasas játékosa lett. 1944 végén hazalátogatott, majd tisztázatlan körülmények között Ausztriában amerikai hadifogságba került. Gyorsan szabadult, mert amint véget ért a második világháború, visszatért Nagyváradra, és a Szabadság névre került együttes játékosa lett.

Elsősorban nem a nosztalgia és a labdarúgás csábította vissza Kelet Párizsába: az édesapját próbálta felkutatni. Őt nem lelte meg, a szerelmet viszont igen, ekkor ismerkedett össze későbbi feleségével. Az 1946–47-es idényben az IT Arad labdarúgójaként román bajnoki címet is szerzett, sőt egyes, ellenőrizetlen hírek szerint egyszer a román válogatott tagjaként is pályára lépett. Az viszont egészen biztos, hogy az Újpest 1947-es aradi látogatását kihasználva szökött vissza Magyarországra.

Ismét a Vasas játékosa lett, 1948-ban – éppen a Románia ellen 5:1-re megnyert találkozón – bemutatkozott a magyar válogatottban.

Végleg befutott, gondolhatnánk, ám csak ezután járta meg a poklot. Egyenesen főszervezője volt a disszidálási kísérletnek, amikor 1949 végén vele együtt több neves futballista – Henni Géza, Grosics Gyula, Czibor Zoltán, Mészáros József, Kéri Károly, Egresi Béla – próbálta elhagyni az országot. Letartóztatták, két hónapot a kistarcsai internálótáborban is lehúzott. Sebes Gusztávnak, a válogatott, a későbbi Aranycsapat szövetségi kapitányának köszönhetően szabadult, aki az akkor belügyminiszter Kádár Jánosnál kuncsorgott az érdekében. Saját jól felfogott érdekében is persze, a védelem tengelyéből hiányzott egy megbízható középhátvéd.