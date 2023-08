Michele Placidónak bevallása szerint régi álma vált valóra ezzel a festői életművet és szellemiséget értelmező történettel, amellyel Caravaggio alakját keltette életre. Megtalálta hozzá az ideális főszereplőt is Riccardo Scamarcióban. Nemcsak azért, mert a színész küllemével is beleillik a XVI. század végi, XVII. századi Róma, Nápoly és Málta világába, hanem mert egy végletes és lenyűgöző személyiséget sikerült felépítenie, akiben a pokol és a menny is ott rejlik. A kora barokk művészetének kiemelkedő és titokzatos életű alakjáról 1986-ban már Derek Jarman is készített egy filmet, aminél az új feldolgozás talán még hitelesebb is.

Caravaggio, azaz Riccardo Scamarcio (Forrás: Mozinet)

Caravaggio nyomában a Polip Cattani felügyelője



Michele Placido idehaza a Polip című sorozat Cattani felügyelőjeként volt ismert és népszerű, de rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is több mozifilmet jegyez. Új filmjében nemcsak egy életutat, de egy érát is megelevenít. Olyan meghatározó és közismert történelmi alakok veszik körül ebben a filmben a festőművészt, akik a maguk módján hasonlóan különleges emberek voltak. Hiszen kivel kerül együtt börtönbe a festő? Giordano Brunóval (Gianfran­co Gallo), aki hozzá hasonlóan rendíthetetlenül kitart amellett, amiben hisz, s ezért fel is áldozza az életét. A legszerencsétlenebbek ápolója, Néri Szent Fülöp (Moni Ovadia) is itt van, ő sem undorodik az emberi nyomorúságtól, az igazi élet végleteitől. Beszélgetésük során Caravaggio, mintegy unalmában, az asztalra karcolgatja művei szereplőit.

Itt, fejben akarom megmenteni őket! – mondja Fülöp atyának, aki arról kérdezi, miért érdeklik a festőt ezek a szerencsétlen emberi lelkek.



Pedig a zseniális alkotó a szerelem örömeiből is kiveszi a részét, nemcsak a boldogtalanságból. Nyughatatlan szelleme csak időnként lel békére. Az állandó párbajok, a római alvilág figurái között ott várja őt is a végzet, s egy gyilkossági ügy miatt jár a nyomában a pápa titkos megbízottja. A naturálisan megfestett Caravaggio-féle alakok az egyház elvárásaitól igen messze vannak, nem sok hiányzik, hogy akár istenkáromlással is megvádolják a festőt. Az Árnyék (Louis Garrell) pedig módszeresen göngyölíti fel a szálakat, írja jelentését a számos vallomás alapján, hogy végül szemtől szembe álljon az üldözöttel, akinek művészete ugyan páratlan, de az élete vállalhatatlan.

Colonna márkiné Caravaggio Szent Pál megtérése című alkotása előtt (Forrás: Mozinet)

Isabelle Huppert méltó pártfogó és kiváló stratéga Costanza Colonna márkiné szerepében. Michele Placidót is felfedezhetjük a nagy hatalmú, művészetkedvelő Francesco Maria del Monte bíboros alakjában, aki szintén Caravaggio támogatója. És a végletek közt élő festőt még híres tanítványa, Artemisia Gentileschi (Lea Gavino) is megvédi a kikérdezések során. Caravaggio úgy adja vissza a Biblia igazságait, amelyeket jól ismer, ahogyan senki más. Máriája nem repül, nem veszik körül a szárnyas angyalkák, de akár egy utcalány alakjában is ott rejtőzhet. Mert ő meglátja ezekben az elgyötört emberekben az istenit. Valahogyan úgy, ahogyan Michel­angelo a márványban megérezte, amit aztán kibontott belőle. És bár Caravaggiónak rövid élet adatott, mind korának művészetére, mind a XVIII–XIX. század festőire hihetetlen nagy hatással volt, amit Michele Placido filmje is sikerrel közvetít.

(Caravaggio árnyéka. Olasz–francia életrajzi film, 120 perc. Rendező: Michele Placido. Bemutató: 2023. július 6. Forgalmazó: Mozinet)

Borítókép: A festő és egyik modellje (Forrás: Mozinet)