Az emberi halhatatlanság hét éven belül megvalósítható lehet

Elképesztő dolgot vett a fejébe Bryan Johnson amerikai techmilliárdos. Ki akarja játszani kronológiai (évek számában mérhető) óráját, és orvosok, táplálkozási, mozgás- és szépségszakértők, valamint vérplazma-terápia segítségével olyan életmódra vált, ami megfiatalítja biológiai óráját. A különféle módszereknek, vegán étrendjének és különös napirendjének köszönhetően mintegy tíz évet lefaragott kronológiai életkorából, ami azt jelenti, hogy szervezetének állapota, biológiai életkora ennyivel fiatalabb, fittebb, mint ami negyvenhat éves korából következne. Biológiai és kronológiai korunk eltérését régóta kutatják, ahogy az öregedési folyamat mechanizmusát és annak lassítását is.

A porcok az öregedéssel elvékonyodnak, és gyulladás alakul ki. Fotó: SOPA Images

Elérhető az örökélet?

A születéskor várható átlagos élettartam az emberiség történetében évezredeken keresztül harminc év körül mozgott, jelentős változás a XX. században következett be. Magyarországon a 2019-es adatok alapján a férfiak születéskor várható élettartama 72,86, a nőké pedig 79,33 év, míg például Monacóban a férfiak kilencvenhárom, a nők átlagosan száz évig élnek. Egyes családoknál a várható élettartam akár kilencven-száz év is lehet, más genetikai állományban a különböző degeneratív betegségek sokkal korábban alakulnak ki.

Az Öregedés, öregedő agy című előadásában Nagy Zoltán ideggyógyász, a Semmelweis Egyetem és a Pannon Egyetem professor emeritusa rámutat, hogyan lehet az öregedéssel járó nemkívánatos folyamatokat lassítani és következményeit enyhíteni. Az öregedés progresszív, irreverzibilis élettani folyamat, amely univerzális az élővilágban.

– Az öregedés megnyilvánulása három szervrendszerben a legjellemzőbb. A mozgásszervek esetében az izmok és ízületek érintettek, valamint a szív- és idegrendszer tartozik még ide. A központi idegrendszerben, elsősorban az agyban a lassú sejtpusztulás előbb-utóbb szellemi hanyatlást okozhat. Számos vizsgálat utal arra, hogy bár kevesebb neuron marad meg időskorban, de több az idegsejtek közötti kapcsolat, ami azt jelenti, hogy az idős embernek általában több dolog jut az eszébe egy adott dologgal, problémával kapcsolatban, mint egy fiatalnak

– magyarázza.

Az időskorra jellemző változások között szerepel az érzékszervek romlása. Hallás- és ízérzékelés-csökkenés, illetve látásromlás következhet be. Az inzulinrezisztencia kialakulása, a hormonok és növekedési faktorok iránti érzékenység, a testsúly, az izomerő és teljesítmény, valamint alvásigény csökkenése jellemző az időseknél. Az ízületekben átépülés megy végbe: a porszövet elvékonyodik és gyulladás alakulhat ki. Az idegrendszeri változások miatt romlanak a reflexek és csökken a memória, illetve beszűkül az érdeklődés. Ezek összességét nevezik kognitív hanyatlásnak. A keringési rendszerben az artériák átépülnek, a vérnyomás emelkedik. Nagy Zoltán szerint ezek mellett vannak olyan genetikusan programozott mechanizmusok is, amelyek az öregedéssel járó változásokat okozzák, ilyen például a kromoszómák telomer régiójának (DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakasz) rövidülése, a DNS-t csomagoló, szabályozó fehérjék kémiai módosulásai, a nem enzimatikus glikolizáció (szénhidrátok hozzákapcsolódása a fehérjéhez) vagy a szabadgyök-felhalmozódás. Az életkorral változik a DNS is, ezért a sejtek önjavítási képessége is csökken.

A keringési rendszerrel kapcsolatos, leggyakoribb életkorral romló kórállapot az érfal meszesedése és ezáltal rugalmasságának csökkenése, ami a vérnyomás szisztolés (szív összehúzódásakor kialakuló) értékének emelkedését eredményezheti, ami komoly probléma. Nagy Zoltán az idegrendszer időskori változásai között említi az agyi véráramlás romlását, a perifériás idegrostok számának és az idegek vezetési sebességének lassulását, a csökkent pupillareakciót, fokozott fényérzékenységet, nehezített beszédértést, progresszív halláscsökkenést, valamint gyengébb szaglást és ízérzékelést.