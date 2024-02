Budapesten lépnek fel a metál utolsó forradalmárai

Nagyszabású európai turnéra készül a Meshuggah: márciustól végre azok az országok is sorra kerülnek a kontinensen, amelyek kimaradtak az előző lemezbemutató koncertsorozatból.

A Meshuggah hazánkban is komoly elismertséget szerzett innovatív, nyughatatlan és végtelenül kreatív hozzáállásával, és a metálzene fő újító zenekarának számít, immár 30 éve.

A svédek kilencedik lemeze, a 2022-es Immutable sem okozott csalódást a rajongóknak, egyszerre ellenállhatatlan és felkavaró dalokat kínál.



Az európai turné egészén a The Halo Effect és a Mantar kíséri el őket, a budapesti nyitásra azonban egy különleges vendéget is várnak: ez lesz az egyetlen helyszín, ahol az Avatarral közösen lépnek fel.



Az Avatar önálló turnéja már januárban elindult, de a magyar fővárosba csak március 7-én érkeznek.

Ez adta az ötletet, hogy a hazai fellépést szervező Concerto Music két színpados, dupla headlineres svéd metálünneppé turbózza fel az estét. A heavy metal és rock and roll elemeket komor és zabolátlan energiákkal ötvöző Avatar ezúttal a The Great Metal Circus című lemezét mutatja be. Az első kislemez, a Dirt I’m Buried In a csapat első olyan szerzeménye, amelyik az amerikai Billboard mainstream rock listájának első helyéig menetelt.



A Barba Negrában március 7-én két műsort lehet megnézni egy belépőjeggyel, ami – az Avatar előzenekaraival együtt – több mint öt koncertet jelent, késő délutáni kapunyitást követően.

Borítókép: Meshuggah (Fotó: AFP)