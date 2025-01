Kinek állt érdekében az első világháború kirobbantása?

„Nincsenek örök szövetségeseink és nincsenek örökös ellenségeink.

Érdekeink örökkévalóak, és ezeket az érdekeket kötelességünk követni.”

Lord Palmerston brit miniszterelnök (1784–1865)



A XIX. század végére a világban olyan komoly geopolitikai változások történtek, amelyeket London már egyedül nem tudott és nem akart megoldani, ezért szüksége volt szövetségesekre. Elsősorban a németekre gondoltak, de Berlinben úgy gondolták: ha ők semlegesek maradnak, és nem köteleződnek el a szükségesnél jobban senki felé, akkor ez majd másokat is semlegességre fog késztetni. Ez óriási tévedés volt. Az angoloknak az is szúrta a szemét, hogy a német külkereskedelem lekörözte az angolt és az amerikait, az pedig még inkább, hogy Berlin könnyen egy angolellenes szövetség vezetőjévé válhatott. Ennek legfőbb jelének azt tartották, hogy a németek komoly hadiflottát kezdtek építeni, és mivel a britek magukat tartották a „tengerek királynőjének”, ezt a tényt rivalizálásként fogták föl. Az angolok nyíltan beszéltek a londoni német nagykövet, gróf Hatzfeldt előtt, elismerve: európai viszonylatban egyedül maradtak, a „fényes elszigetelődés” időszaka pedig véget ért. Emiatt viszont csatlakozni akartak valamely európai szövetségi rendszerhez: ha nem a németekhez, akkor az 1892 óta szövetségben lévő francia–orosz pároshoz, ám a németek továbbra is hezitáltak. Berlin az Osztrák–Magyar Monarchiával sem kötött katonai-védelmi szerződést, ami a monarchiát sodorta súlyos válságba a világháború első évében.

Az angolok közeledéséből Berlinben azt a téves következtetést vonták le: a britek annyira meggyengültek, hogy akár fokozni is lehet a téteket. Nagy-Britannia kétségtelenül elveszítette nagy gyarmatai többségét, kapcsolati hálója azonban nem meggyengült, hanem átalakult. 1901 júniusában London feladta a közeledési kísérletet, és már csak nevetett a berlinieken, mondván, ha nem akarják belátni, hogy egy egészen új világkonstelláció függ ettől, akkor nem lehet rajtuk segíteni. Nem csoda, hogy 1902 februárjában az angolok már nyíltan tárgyaltak a franciákkal Marokkó és Egyiptom ügyében. Berlinben nem értették meg, hogy amikor a nagyhatalmak – így ők maguk is – mindenhol terjeszkednek, akkor a hatalmi dinamikát nem lehet semlegességgel ellensúlyozni, és mindenkivel nem lehet jóban lenni.

Diplomáciai offenzíva

Londonban ekkor lépést váltottak, és diplomáciai offenzívába kezdtek, hogy addigi riválisaikkal megegyezésre jussanak. Egymás után kötötték meg a franciákkal (1904), majd az oroszokkal (1907) a védelmi (antant) szövetségeket, holott a franciákkal az afrikai Fasoda miatt 1896-ban még háborúba akartak bocsátkozni. Lord Esher vezetésével albizottságot hoztak létre, hogy modernizálják a hadseregüket. Racionalizálták, egyszerűsítették a döntéshozást. Haditanácsot hoztak létre, megszüntették a főparancsnokságot, helyette a vezérkari főnöki pozíciót hozták létre. A hadügyminiszternek szinte teljhatalmat adtak, annak érdekében, hogy felgyorsítsák a döntéshozatalt. Az Esher-bizottság nyomán megindult reform mintegy hatvan évre előre meghatározta a brit szárazföldi haderő fejlődését, amely nélkül nem is tudtak volna világháborús erőfeszítéseket kifejteni. Nehéz ezt máshogy értékelni, mint hogy London eldöntötte, mindenképpen hadba indul Németország ellen. Az angol közvéleményt a szigetország ellátásának tengeri veszélyeztetésével, sőt német invázióval riogatták – sikerrel, noha ezek akkor képtelenségek voltak.

1905-ben lép hivatalba az új, liberális brit kormány és annak külügyminisztere Sir Edward Grey, aki már ekkor közölte Paul Cambon londoni francia nagykövettel, hogy Angliának nem szabad kimaradnia egy európai háborúból, de annak még nem jött el az ideje. A háttérmegbeszéléseken a britek arra is ígéretet tettek, hogy ha Franciaországot megtámadják a németek, akkor beavatkoznak. A hangnem is egyre fenyegetőbb lett Németország ellen, és a brit admiralitás első lordja, Arthur Hamilton Lee egyenesen háborúval fenyegette a németeket. Az admiralitás vezetője, Lord Fisher pedig meg akarta támadni a német partvidéket, amit a kormány nem hagyott jóvá. A brit vezérkart ekkor, 1906-ban állították fel, és nevezték ki Lord Haldane-t hadügyminiszternek, akit Grey bízott meg azzal, hogy kezdjen el tervezni egy kontinentális háborút, és aki német mintára szervezte át a brit szárazföldi haderőt. Miközben Grey hihetetlen akaraterővel szőtte azt a diplomáciai hálót, amivel bekerítették a központi hatalmakat.

Anglia tehát 1906-tól egyértelműen támadó háborúra készült, amit megerősít Repington ezredes (1858–1925) is a könyvében:

Mindenekelőtt a támadó háború megszervezésének szenteltük magunkat.

Ennek a szándéknak rendeltek alá minden szükséges pénzt, többek között célszerűsítették a hadsereg kiszolgálását, új katonai doktrínát kezdtek kidolgozni, modernizálták a kiképzést, új hadosztályokat állítottak föl. A belga vezérkarral például nyíltan közölték, hogy német támadás esetén az angol hadsereg hogyan fog felvonulni francia területen, tehát 1914-ben belga semlegességről beszélni teljesen értelmetlen. Ezek a tények csak az I. világháború után, a győzelmi hangulatban kiadott angol visszaemlékezésekből derültek ki, de magát a folyamatot azért itthon is jól érzékelték, ha nem is egészen pontosan.