A szélsőbaloldal nem tárgyal a kabinettel

Nagy nemzetközi várakozás előzi meg és kiemelt figyelem övezi a hamarosan megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásárt – írja meg Az Est április 14-én. Mint beszámolnak róla: „A vásár iránt napról napra fokozódik az érdeklődés. Ma kaptunk jelentést Konstantinápolyból arról, hogy Angorából, Szmirnából, Konyából és Konstantinápolyból nagy csoport török kereskedő, ügyvéd és képviselő indul különvonaton Budapestre, egyenesen a nemzetközi vásárra. […] A török csoporttal együtt itt lesz Budapesten az egész Balkán. A legnagyobb számban Jugoszlávia képviselteti magát. Belgrádból ezerötszáz főnyi iparos és kereskedő csoport érkezését jelentik. Külön vonatok jönnek majd Romániából és két nagy személyszállító gőzös hozza a vásárra a bolgár kereskedőket.

A kereskedelmi és iparkamara tehát remélhetőleg eléri célját: a Balkán kereskedői a Budapesti Nemzetközi Vásáron szerezhetik meg erre az esztendőre a Nyugat áruit.”

Április 18-án Az Est már a megnyitóünnepségről tudósít riportjában. „A tavaszi esőben egyszerre kivirultak az Iparcsarnok környékén a Liget fái, ahol most délelőtt tíz óra tájban több ezer ember áll és várja a XX. nemzetközi vásár megnyitását és a kormányzó érkezését. Messziről különös, sőt zűrzavaros dolognak látszik az Iparcsarnok és környéke a körülötte felsorakozó pavilonokkal, árusító helyekkel, reklámtáblákkal. Kopácsolás, gőzsípolás zaja hallatszik: még dolgoznak a különböző árusító helyeken, de már zakatolnak is a gépek, amelyeket működésben fog látni a közönség. […] Reggel nyolc óra tájban rengeteg sok zászlót, virágot hordtak ki az áruvásár területére, hogy pompázó színben fogadják a kiállítás vendégeit. A kormányzó részére a zenekar emelvényét tartották fenn, itt gyülekeztek a hivatalos személyiségek és előkelőségek.” A kormány tagjai, a nemzetgyűlés, a külképviseletek és a nagy állami szervezetek, cégek vezetői itt hallgatják meg Horthy Miklós megnyitóbeszédét, s előtte Belatiny Artúrnak, a kamara elnökének köszöntőjét, aki elmondja, hogy a vásár már születésének huszadik évfordulóját ünnepli, s ez idő alatt „vált a mai nagyszabású intézménnyé, amely már külföldi vonatkozásokban is jelentős helyet vívott ki magának”.

A kormányzó arról beszél: a BNV a húsz év alatt „szervesen beilleszkedett gazdasági életünkbe és nehéz viszonyok között is meggyőzően igazolta az intézmény életrevalóságát és szükségességét. Évek óta figyelemmel kísérem ezt az intézményünket és megelégedéssel látom mind nagyobb mértékben való kibontakozását. Különös örömmel hallok arról a jelentős érdeklődésről, amely a vásár iránt a külföld számottevő gazdasági köreiben is megnyilvánul.

Úgy fogalmaz Horthy Miklós: „Hiszem és remélem, hogy az idei árumintavásár újból igazolni fogja a magyar ipar fejlődését és egyúttal eleget fog tenni a nemzetek közötti gazdasági kapcsolatok megteremtése és megszilárdítása tekintetében a hozzáfűzött reményeknek.” A lap megírja: „A kormányzó kézfogással és néhány szóval üdvözölte először az osztrák ipari és kereskedelmi kamara megbízottját, majd a német, a török, román s bolgár megbízottakat. Majd körsétán, kíséretével együtt megtekintette az egész kiállítást.”